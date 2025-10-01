Бенфика во второй раз провалилась в Лиге чемпионов: как сыграли Трубин и Судаков против Челси
- Бенфика проиграла Челси со счетом 1:0 из-за автогола Риоса, что стало вторым поражением команды в Лиге чемпионов 2025/2026.
- Анатолий Трубин провел 12-й матч за Бенфику, а Георгий Судаков сыграл 5-й матч, забив два гола и сделав ассист в сезоне.
Во вторник, 30 сентября, лиссабонская Бенфика гостила на поле лондонского Челси в рамках 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов-2025/2026. Болельщики увидели лишь один гол на две команды.
Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли в стартовом составе Бенфики. Лиссабонский клуб был как будто не в своей тарелке, информирует 24 Канал.
Как закончился матч Челси – Бенфика?
Уже на 18-й минуте Риос помог Челси повести в счете. Автогол от колумбийского полузащитника "орлов". Несколько неплохих передач совершил Судаков. Зато Трубин хоть и спас в нескольких эпизодах, но действиях украинского голкипера было напряжение.
Видео автогола игрока Бенфики
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло хозяев 1:0.
После перерыва Жозе Моуринью не стал делать замен. Судаков получил от португальского специалиста 77 игровых минут. Тогда вместо Георгия в составе Бенфики появился Франьо Иванович.
Судаков, как и вся Бенфика провела один из своих худших матчей в текущем сезоне-2025/2026.
До финального свистка гостям из Португалии так и не удалось хотя бы спастись от поражения, расписав ничью. Минимальная победа Челси 1:0. "Синие" удержали мировую даже, когда в компенсированное к матчу время остались в меньшинстве. Две желтые карточки заработал Жоао Педро, который вышел на поле во втором тайме.
Команда Моуринью потерпела второе поражение подряд в основном розыгрыше ЛЧ-2025/2026. Челси же набрало свои первые три балла. Бенфика свой следующий матч Лиги чемпионов проведет на выезде против другого английского клуба Ньюкасл (21 октября). Зато Челси 22 октября примет нидерландский Аякс.
Какова статистика Судакова и Трубина в этом сезоне Бенфики?
- Для Трубина эта игра стала 12-й в текущем сезоне за "орлов". Анатолий пропустил от Челси седьмой гол. Также украинский голкипер отстоял 7 игр на ноль.
- Судаков провел свой 5-й матч за Бенфику, в которых он забил два гола и отметился ассистом. Эти два своих мяча украинец посвятил новорожденной дочери.
- Суммарно Георгий провел за свою новую команду 363 игровые минуты и является пока точно стабильным игроком основы "орлов". Трубин же сыграл 1080 минут на футбольном поле в этом сезоне (данные Transfermarkt).