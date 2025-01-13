Челси в кризисе без Мудрика: наказать лондонцев готов невероятный Борнмут с Забарным

Лондонский Челси намеревался побороться за чемпионство, но последние неудачи вызвали падение в таблице. Борнмут же наоборот сенсационно претендует на выход в еврокубки.

Во вторник, 14 января, в чемпионате Англии 2024-2025 стартует 21 тур. Одним из центральных матчей мидвика станет сражение в Лондоне между Челси и Борнмутом, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

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"Вишни" готовы к Европе

Команда Ильи Забарного является одной из главных неожиданностей этого сезона. "Вишням" пророчили борьбу за выживание, но команда Ираолы имеет шансы попасть в еврокубки.

После 20-ти матчи Борнмут занимает седьмое место, отставая от топ-четверки всего на три балла. При этом команда уже успела одолеть многих фаворитов – Арсенал, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед.

Особенно приятно, что к этому успеху напрямую причастен украинец. Забарный является важной частью "вишен" в этом сезоне, не пропустив ни одного матча в АПЛ. На его счету пять клиншитов.

Теперь команду ждет испытание матчем против Челси, который уже больше месяца обходится без Михаила Мудрика. Напомним, что украинец сдал положительный допинг-тест, поэтому пока отстранен от команды.

Хоть наш вингер и не был важной частью "синих", но команда попала в неудачную полосу после его бана. В АПЛ Челси не выигрывает уже четыре матча подряд, из-за чего упал со второго на четвертое место и де-факто попрощался с надеждами на чемпионство.

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В этом же матче фаворитом считается именно команда Энцо Марески. Коэффициент на триумф Челси составляет 1,65, тогда как Борнмута – 4,95. Ничья же оценена в 4,35.

При этом эксперты уверены в большом количестве голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент всего 1,49, тогда как на ТМ2,5 – аж 2,65. Вероятность того, что Забарный сохранит свои ворота "на замке", составляет 7,00.

В последнее время Борнмут является удобным соперником для Челси. Лондонцы выиграли четыре из последних пяти дуэлей против "вишен", еще в одном матче была ничья. В первом круге этого сезон "синие" выиграли 1:0 благодаря голу Нкунку.