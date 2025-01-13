У вівторок, 14 січня, в чемпіонаті Англії 2024-2025 стартує 21 тур. Одним з центральних матчів мідвіку стане бій в Лондоні між Челсі та Борнмутом, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:30 за київським часом.

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"Вишні" готові до Європи

Команда Іллі Забарного є однією з головних несподіванок цього сезону. "Вишням" пророкували боротьбу за виживання, але команда Іраоли має шанси потрапити у єврокубки.

Після 20-ти матчі Борнмут посідає сьоме місце, відстаючи від топ-четвірки всього на три бали. При цьому команда вже встигла здолати багатьох фаворитів – Арсенал, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед.

Особливо приємно, що до цього успіху напряму причетний українець. Забарний є важливою частиною "вишень" цього сезону, не пропустивши жодного матчу в АПЛ. На його рахунку п'ять кліншитів.

Тепер на команду чекає випробування матчем проти Челсі, який вже більше місяця обходиться без Михайла Мудрика. Нагадаємо, що українець здав позитивний допінг-тест, тому поки відсторонений від команди.

Хоч наш вінгер і не був важливою частиною "синіх", але команда потрапила у невдалу смугу після його бану. В АПЛ Челсі не виграє вже чотири матчі поспіль, через що впав з другого на четверту сходинку та де-факто попрощався із надіями на чемпіонство.

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У цьому ж матчі фаворитом вважається саме команда Енцо Марески. Коефіцієнт на тріумф Челсі становить 1,65, тоді як Борнмута – 4,95. Нічия ж оцінена у 4,35.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт всього 1,49, тоді як на ТМ2,5 – аж 2,65. Ймовірність того, що Забарний збереже свої ворота "на замку", становить 7,00.

Останнім часом Борнмут є зручним суперником для Челсі. Лондонці виграли чотири з останніх п'яти дуелей проти "вишень", ще у одному матчі була нічия. В першому колі цього сезон "сині" виграли 1:0 завдяки голу Нкунку.