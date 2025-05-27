Лондонский Челси готовится к последнему матчу в сезоне. 29 мая лондонский клуб сыграет в финале Лиги конференций против испанского Бетиса, сообщает 24 Канал.

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История финалов Челси

Для севильской команды это будет дебютный еврофинал в истории. А вот Челси является куда более опытным бойцом на международной арене. "Синие" сыграют в своем аж 13-м финале.

Большинство из них были успешными для "синих". Челси добыл восемь еврокубков и четыре раза проигрывал в финалах. Более того, лондонцы могут стать первым клубом, который соберет все четыре главных трофея УЕФА за всю историю:

Кубок/Лига чемпионов

Кубок УЕФА/Лига Европы

Кубок обладателей Кубков

Лига конференций

Суперкубок УЕФА

Все еврофиналы с участием Челси:

СЕЗОН ТУРНИР СУПЕРНИК СЧЕТ 1970-1971 Кубок обладателей Кубков Реал 1:1 / 2:1 1997-1998 Кубок обладателей Кубков Штутгарт 1:0 1998 Суперкубок УЕФА Реал 1:0 2007-2008 Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 1:1 (пен – 5:6) 2011-2012 Лига чемпионов Бавария 1:1 (пен – 4:3) 2012 Суперкубок УЕФА Атлетико 1:4 2012-2013 Лига Европы Бенфика 2:1 2013 Суперкубок УЕФА Бавария 2:2 (пен – 4:5) 2018-2019 Лига Европы Арсенал 4:1 2019 Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:2 (пен – 4:5) 2020-2021 Лига чемпионов Манчестер Сити 1:0 2021 Суперкубок УЕФА Вильярреал 1:1 (пен – 6:5)

Трижды Челси выступал в финале Лиги чемпионов и выиграл два из них. Что интересно, в четырех еврофиналах лондонцы играли против другой английской команды. Кроме того, "синие" нередко доводят дело до серии пенальти.

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Именно таким образом завершились пять решающих матчей с участием лондонцев. Ею бы и завершился дебютный еврофинал Челси, но на тот момент серии пенальти еще не внесли в еврокубковые соревнования, поэтому была переигровка.

Напомним, что по итогам текущего сезона подопечные Марески оформили возвращение в Лигу чемпионов, заняв 4 место в АПЛ. Финал Лиги конференций Бетис – Челси состоится 28 мая в польском Вроцлаве. Начало – в 22:00 по киевскому времени.