Лондонский Челси готовится к последнему матчу в сезоне. 29 мая лондонский клуб сыграет в финале Лиги конференций против испанского Бетиса, сообщает 24 Канал.
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История финалов Челси
Для севильской команды это будет дебютный еврофинал в истории. А вот Челси является куда более опытным бойцом на международной арене. "Синие" сыграют в своем аж 13-м финале.
Большинство из них были успешными для "синих". Челси добыл восемь еврокубков и четыре раза проигрывал в финалах. Более того, лондонцы могут стать первым клубом, который соберет все четыре главных трофея УЕФА за всю историю:
- Кубок/Лига чемпионов
- Кубок УЕФА/Лига Европы
- Кубок обладателей Кубков
- Лига конференций
- Суперкубок УЕФА
Все еврофиналы с участием Челси:
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СУПЕРНИК
|СЧЕТ
|1970-1971
|Кубок обладателей Кубков
|Реал
|1:1 / 2:1
|1997-1998
|Кубок обладателей Кубков
|Штутгарт
|1:0
|1998
|Суперкубок УЕФА
|Реал
|1:0
|2007-2008
|Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|1:1 (пен – 5:6)
|2011-2012
|Лига чемпионов
|Бавария
|1:1 (пен – 4:3)
|2012
|Суперкубок УЕФА
|Атлетико
|1:4
|2012-2013
|Лига Европы
|Бенфика
|2:1
|2013
|Суперкубок УЕФА
|Бавария
|2:2 (пен – 4:5)
|2018-2019
|Лига Европы
|Арсенал
|4:1
|2019
|Суперкубок УЕФА
|Ливерпуль
|2:2 (пен – 4:5)
|2020-2021
|Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1:0
|2021
|Суперкубок УЕФА
|Вильярреал
|1:1 (пен – 6:5)
Трижды Челси выступал в финале Лиги чемпионов и выиграл два из них. Что интересно, в четырех еврофиналах лондонцы играли против другой английской команды. Кроме того, "синие" нередко доводят дело до серии пенальти.
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Именно таким образом завершились пять решающих матчей с участием лондонцев. Ею бы и завершился дебютный еврофинал Челси, но на тот момент серии пенальти еще не внесли в еврокубковые соревнования, поэтому была переигровка.
Напомним, что по итогам текущего сезона подопечные Марески оформили возвращение в Лигу чемпионов, заняв 4 место в АПЛ. Финал Лиги конференций Бетис – Челси состоится 28 мая в польском Вроцлаве. Начало – в 22:00 по киевскому времени.