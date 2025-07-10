Хватит на нового Мудрика: какие средства получит Челси за финал Клубного ЧМ-2025

Обновленный Клубный чемпионат мира 2025 года в Соединенных Штатах Америки почти завершился. В решающем матче английский Челси сыграет против французского ПСЖ.

Английский клуб в полуфинале КЧМ-2025 одолел Флуминенсе и получил фантастический чек. Более того, "аристократы" могут получить дополнительные средства, если выиграют турнир, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

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Сколько Челси заработал за КЧМ-2025

По имеющейся информации, Челси за Клубный чемпионат мира-2025 заработал около 110 миллионов долларов. Столько же заработали полуфиналисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов – Барселона и Арсенал.

Лондонцы получат прибавку, если выиграют в финале против ПСЖ. В случае триумфа на турнире ФИФА выплатит "аристократам" еще десять миллионов долларов.

Интересно, что Барселона и Арсенал сыграли в Лиге чемпионов по 14 матчей. Тогда как Челси на Клубном чемпионате мира-2025 года провели вдвое меньше поединков.

К слову. Финал Клубного чемпионата мира-2025 года состоится 13 июля. Свисток о начале матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что ПСЖ одолел Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира 2025 года в США. Парижане не оставили шансов мадридскому коллективу.