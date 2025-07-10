Англійський клуб у півфіналі КЧС-2025 здолав Флуміненсе та отримав фантастичний чек. Ба більше, "аристократи" можуть отримати додаткові кошти, якщо виграють турнір, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

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Скільки Челсі заробив за КЧС-2025

За наявною інформацією, Челсі за Клубний чемпіонат світу-2025 заробив близько 110 мільйонів доларів. Стільки ж заробили півфіналісти минулого розіграшу Ліги чемпіонів – Барселона та Арсенал.

Лондонці отримають надбавку, якщо виграють у фіналі проти ПСЖ. У разі тріумфу на турнірі ФІФА виплатить "аристократам" ще десять мільйонів доларів.

Цікаво, що Барселона та Арсенал зіграли у Лізі чемпіонів по 14 матчів. Тоді як Челсі на Клубному чемпіонаті світу-2025 року провели удвічі менше поєдинків.

До слова. Фінал Клубного чемпіонату світу-2025 року відбудеться 13 липня. Свисток про початок матчу пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що ПСЖ здолав Реал у півфіналі Клубного чемпіонату світу 2025 року у США. Парижани не залишили шансів мадридському колективу.