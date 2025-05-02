Еще за четыре тура до окончания текущего сезона английского первенства-2024/2025 Ливерпуль оформил досрочное чемпионство. В 34-м туре "мерсисайдцы" уничтожили дома Тоттенхэм 5:1. Зато ближайший преследователь Ливерпуля, Арсенал, потерял очки в домашней игре против Кристал Пэлас, расписав ничью 2:2, сообщает 24 Канал.

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"Аристократы" против новоиспеченного чемпиона АПЛ

Команда Арне Слота набрала 82 балла и стала недосягаемой для "канониров", у которых 67 набранных очков.

Зато так выполненное задание на сезон от Ливерпуля может сыграть на руку Челси, которое борется за еврокубковую зону. Немотивированность "мерсисайдцев" может помочь хозяевам игры набрать пункты в домашнем матче 35-го тура АПЛ.

Если в предыдущем туре Ливерпуль разгромил Тоттенхэм, то Челси минимально одолело дома Эвертон 1:0. Единственный и победный гол в этой встрече забил сенегальский форвард Николя Джексон.

После этой победы Челси с 60 баллами идет на 6-й позиции в турнирной таблице первенства. А это последнее место, которое гарантирует выход в Лигу чемпионов в следующем еврокубковом сезоне.

Ближайшее противостояние Челси и Ливерпуля станет уже 197-м в истории футбола. "Мерсисайдцы" обладают уверенным преимуществом по количеству побед – 86 против 64-х у "синих" Еще 46 игр сводились вничью.

Последний раз эти английские гранды пересекались между собой 20 октября прошлого года в первом круге АПЛ-2024/2025. Та игра была за Ливерпулем 2:1. В составе "мерсисайдцев" забивали Мохаммед Салах и Кертис Джонс, а за "синих – Николя Джексон.

Следует добавить, что у Ливерпуля было больше времени на подготовку. Ведь Челси 1 мая провело первый полуфинальный матч Лиги конференций против шведского Юргордена, который закончился убедительной выездной победой "аристократов" 4:1. Дубль оформил Джексон.

Обратите внимание! Матч Челси – Ливерпуль начнется 4 мая в 18:30 по киевскому времени.

Прогноз Favbet

Челси – фаворит данного противостояния по линии Favbet. Победу "синих" оценивают в 2,13. Зато на победу Ливерпуля, которому она уже не так и нужна, стоит коэффициент 3,25. Ничья в Лондоне – 3,80.

С большой вероятностью, что болельщики увидят голы от обеих команд. Обе забьют: да – 1,51, нет – 2,55.

Первыми в матче счет могут открыть хозяева – 1,79. А вот на первый гол в поединке от "мерсисайдцев" стоит коэффициент 2,23.

Кто может отличиться голом?