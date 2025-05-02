Ще за чотири тури до закінчення поточного сезону англійської першості-2024/2025 Ліверпуль оформив дострокове чемпіонство. У 34-му турі "мерсисайдці" знищили вдома Тоттенхем 5:1. Натомість найближчий переслідувач Ліверпуля, Арсенал, втратив очки у домашній грі проти Крістал Пелес, розписавши нічию 2:2, повідомляє 24 Канал.

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"Аристократи" проти новоспеченого чемпіона АПЛ

Команда Арне Слота набрала 82 бали та стала недосяжною для "канонірів", у яких 67 набраних очок.

Натомість так виконане завдання на сезон від Ліверпуля може зіграти на руку Челсі, яке бореться за єврокубкову зону. Невмотивованість "мерсисайдців" може допомогти господарям гри набрати пункти у домашньому матчі 35-го туру АПЛ.

Якщо у попередньому турі Ліверпуль розгромив Тоттенхем, то Челсі мінімально здолало вдома Евертон 1:0. Єдиний та переможний гол у цій зустрічі забив сенегальський форвард Ніколя Джексон.

Після цієї звитяги Челсі із 60 балами йде на 6-й позиції у турнірній таблиці першості. А це останнє місце, яке гарантує вихід до Ліги чемпіонів у наступному єврокубковому сезоні.

Найближче протистояння Челсі та Ліверпуля стане вже 197-м в історії футболу. "Мерсисайдці" володіють впевненою перевагою за кількістю перемог – 86 проти 64-х у "синіх" Ще 46 ігор зводились внічию.

Востаннє ці англійські гранди перетинались між собою 20 жовтня минулого року у першому колі АПЛ-2024/2025. Та гра була за Ліверпулем 2:1. У складі "мерсисайдців" забивали Мохаммед Салах і Кертіс Джонс, а за "синіх – Ніколя Джексон.

Слід додати, що у Ліверпуля було більше часу на підготовку. Адже Челсі 1 травня провело перший півфінальний матч Ліги конференцій проти шведського Юргордена, який закінчився переконливою виїзною перемогою "аристократів" 4:1. Дубль оформив Джексон.

Зверніть увагу! Матч Челсі – Ліверпуль розпочнеться 4 травня о 18:30 за київським часом.

Прогноз Favbet

Челсі – фаворит даного протистояння по лінії Favbet. Перемогу "синіх" оцінюють у 2,13. Натомість на звитягу Ліверпуля, якому вона вже не так і потрібна, стоїть коефіцієнт 3,25. Нічия у Лондоні – 3,80.

Із великою ймовірністю, що уболівальники побачать голи від обидвох команд. Обидві заб'ють: так – 1,51, ні – 2,55.

Першими у матчі рахунок можуть відкрити господарі – 1,79. А от на перший гол у поєдинку від "мерсисайдців" стоїть коефіцієнт 2,23.

Хто може відзначитись голом?