Прогноз на финал Клубного чемпионата мира-2025: сможет ли Челси остановить бешеную поступь ПСЖ

Парижский клуб близок к получению уже пятого титула в 2025 году. Помешать команде Луиса Энрике может стать действующий победитель Лиги конференций.

Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 подходит к своему концу. В воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке состоится финальный матч, в рамках которого Челси сыграет против ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Битва за трофей

Парижане сейчас в невероятной форме в последнее время. На евроарене команда Луиса Энрике выиграла все возможные трофеи, в том числе и Лигу чемпионов. Там ПСЖ не оставил шансов Интеру в финале (5:0).

Свою феерию французы продолжили уже на КЧМ-2025. Была только одна осечка с Ботафого (0:1), тогда как остальные пять матчей ПСЖ выиграл очень уверенно и без пропущенных мячей.

Среди жертв ПСЖ были, в том числе, Атлетико, Бавария и Реал. Теперь же для получения пятого трофея в 2025 году парижанам необходимо одолеть сопротивление Челси.

Лондонцы также завершили прошлый сезон евротриумфом,, победив в Лиге конференций. Впрочем их путь на клубном Мундиале выглядел не так уверенно. Единственной европейской командой, которую прошел Челси, была довольно скромная Бенфика.

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Прогноз Favbet

Поэтому неудивительно, что в финале Клубного ЧМ фаворитом считается именно ПСЖ. Коэффициент на триумф французов составляет 1,33, тогда как лондонцев – 3,55. Что же касается основного времени, то Favbet дает следующие котировки

победа Челси – 5,50

ничья – 4,50

победа ПСЖ – 1,66

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Вероятность серии пенальти составляет 7,50. При этом эксперты верят в результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,59, тогда как на ТМ2,5 – 2,39.

Главные фавориты на забитый гол:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,00

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 2,30

Брэдли Барколя (ПСЖ) – 2,60

Коул Палмер (Челси) – 3,10

Дезире Дуэ (ПСЖ) – 3,10

Жоау Педру (Челси) – 3,60

Лиам Дилеп (Челси) – 3,60

Фабиан Руис (ПСЖ) – 3,80

Кристофер Нкунку (Челси) – 3,80

Ашраф Хакими (ПСЖ) – 3,80

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Отметим, что для ПСЖ это первый финал Клубного чемпионата мира в истории. А вот Челси уже дважды играл в решающих матчах турнира. В 2012 году "синие" уступили Коринтиансу, а в 2021-м получили трофей в битве против Палмейраса.