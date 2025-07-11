Оновлений Клубний чемпіонат світу-2025 добігає свого кінця. У неділю, 13 липня, в Нью-Йорку відбудеться фінальний матч, в рамках якого Челсі зіграє проти ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

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Битва за трофей

Парижани наразі у неймовірній формі останнім часом. На євроарені команда Луїса Енріке виграла усі можливі трофеї, в тому числі і Лігу чемпіонів. Там ПСЖ не залишив шансів Інтеру у фіналі (5:0).

Свою феєрію французи продовжили вже на КЧС-2025. Була лише одна осічка із Ботафого (0:1), тоді як інші п'ять матчів ПСЖ виграв дуже впевнено та без пропущених м'ячів.

Серед жертв ПСЖ були, в тому числі, Атлетіко, Баварія та Реал. Тепер же для здобуття п'ятого трофея у 2025 році парижанам необхідно здолати опір Челсі.

Лондонці також завершили минулий сезон євротріумфом, тріумфувавши у Лізі конференцій. Втім їх шлях на клубному Мундіалі виглядав не так впевнено. Єдиною європейською командою, яку пройшов Челсі, була доволі скромна Бенфіка.

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Прогноз Favbet

Тож недивно, що у фіналі Клубного ЧС фаворитом вважається саме ПСЖ. Коефіцієнт на тріумф французів становить 1,33, тоді як лондонців – 3,55. Що ж стосується основного часу, то Favbet дає наступні котирування

перемога Челсі – 5,50

нічия – 4,50

перемога ПСЖ – 1,66

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Ймовірність серії пенальті становить 7,50. При цьому експерти вірять у результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,59, тоді як на ТМ2,5 – 2,39.

Головні фаворити на забитий гол:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,00

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 2,30

Бредлі Барколя (ПСЖ) – 2,60

Коул Палмер (Челсі) – 3,10

Дезіре Дуе (ПСЖ) – 3,10

Жоау Педру (Челсі) – 3,60

Ліам Ділеп (Челсі) – 3,60

Фабіан Руїс (ПСЖ) – 3,80

Крістофер Нкунку (Челсі) – 3,80

Ашраф Хакімі (ПСЖ) – 3,80

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Відзначимо, що для ПСЖ це перший фінал Клубного чемпіонату світу в історії. А ось Челсі вже двічі грав у вирішальних матчах турніру. У 2012 році "сині" поступились Корінтіансу, а у 2021-му здобули трофей у битві проти Палмейраса.