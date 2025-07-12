12 лет не могли поделить ЛЧ: история матчей Челси – ПСЖ перед финалом КЧМ-2025

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу добрался до решающего матча. В воскресенье, 13 июля, в финале лондонское Челси сыграет против парижского ПСЖ.

Финал КЧМ-2025 Челси – ПСЖ состоится на стадионе "MetLife Stadium" в городе Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси. Матч начнется – в 22:00 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

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История встреч Челси – ПСЖ

Для Челси и ПСЖ это будет 9-й лобовой поединок в истории. Уже 13 июля лондонский клуб может сравняться по количеству побед в очных встречах с парижанами. Сейчас за спиной ПСЖ три победы. Зато Челси побеждало чемпионов Лиги 1 два раза. Еще 3 игры заканчивались ничьей.

Впервые футбольные болельщики увидели это англо-французское противостояние в сезоне-2004/2005. Челси и ПСЖ провели два матча в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Дебютную лобовую встречу точно захотят стереть из памяти футболиста и фанаты ПСЖ. "Аристократы" разгромили на выезде французский гранд 3:0. Погром начал центрбек "синих" Джон Терри. После чего дубль во французские ворота оформил нападающий Дидье Дрогба.



Дрогба и Терри / Фото Getty Images

Зато ответный матч не был щедрым на голы и не определил сильнейшего. Нулевая ничья в Лондоне. Следует отметить, что тот розыгрыш ЛЧ стал провальным для парижан. ПСЖ набрал 5 баллов и даже не вышел из группы "Н", заняв последнее четвертое место. Челси же выиграло квартет и добралось до полуфинала турнира, в котором вылетело от будущего победителя того сезона ЛЧ Ливерпуля (0:1).

Следующая встреча с перерывом в 10 лет

В следующий раз команды играли между собой аж через 10 лет. На этот раз судьба свела клубы в четвертьфинале Лиги чемпионов-2013/2014. Сразу в первом же матче ПСЖ оформило свою дебютную победу в истории над Челси (3:1).

Парижскому клубу удалось быстро повести в счете. Уже на 3-й минуте аргентинец Эсекьель Лавесси открыл счет в матче 1:0. Еще до перерыва Эден Азар вернул "аристократов" в игру после передачи бразильца Оскара – 1:1. После перерыва мяч еще дважды побывал во владениях лондонского клуба. Сначала Лавесси во второй раз в этой игре вывел ПСЖ вперед 2:1, а уже в компенсированное к матчу время Хавьер Пасторе установил окончательный счет встречи, увеличив преимущество хозяев до двух голов.

Однако радость футболистов из Франции была недолгой. Уже во втором поединке Челси во второй раз в истории праздновало победу над ПСЖ (2:0). Результативные удары в свой актив записали Андре Шюррле и Демба Ба.

Видеообзор ответного матча Челси – ПСЖ (2:0)

Встретились лоб в лоб в двух сезонах еврокубков подряд

Судьба так сложилась, что уже в следующем сезоне ЛЧ-2014/2015 Челси и ПСЖ снова сыграли между собой. Но на этот раз на раунд быстрее – в 1/8 финала. 17 февраля 2015 года команды оформили свою вторую в истории ничью 1:1. Бранислав Иванович открыл счет в матче, а во втором тайме Эдисон Кавани спас парижан от домашнего поражения.

В общем это противостояние 1/8 финала ЛЧ-2014/2015 были очень напряженными. Это только подтвердилось во втором матче. Все четыре гола были забиты аж после 81-й минуты встречи. Гарри Кегилл и Давид Луис забивали в основное время поединка, который команды перевели в экстратайм. На 96-й минуте Челси во второй раз в этом матче вышли вперед благодаря голу Эдена Азара 2:1. Тьяго Силва стал настоящим героем для ПСЖ. Бразильский защитник не только спас парижан от поражения, но и вывел команду в следующий раунд ЛЧ.

К слову. В розыгрыше ЛЧ-2014/2015 ПСЖ хоть и выбило Челси, но уже в четвертьфинале вылетело из каталонской Барселоны. Именно "блаугранас" торжествовали в этом сезоне самого престижного еврокубкового турнира.



Тьяго Силва / Фото Getty Images

Последняя встреча Челси и ПСЖ

Последний раз Челси и ПСЖ встречались на одном поле в 2016-м. И снова в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/2016. В обеих встречах победу с одинаковым счетом 2:1 праздновали игроки французского клуба.

Ход обоих поединков был одинаковым. Парижане первыми открывали счет. Челси отыгрывалось в счете до перерыва. А уже во вторых таймах ПСЖ выгрызало победы.