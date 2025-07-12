Фінал КЧС-2025 Челсі – ПСЖ відбудеться на стадіоні "MetLife Stadium" у місті Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі. Матч розпочнеться – о 22:00 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

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Історія зустрічей Челсі – ПСЖ

Для Челсі та ПСЖ це буде 9-й лобовий поєдинок в історії. Вже 13 липня лондонський клуб може зрівнятись за кількістю перемог в очних зустрічах із парижанами. Наразі за спиною ПСЖ три перемоги. Натомість Челсі перемагало чемпіонів Ліги 1 два рази. Ще 3 гри закінчувались нічиєю.

Вперше футбольні уболівальники побачили це англійсько-французьке протистояння у сезоні-2004/2005. Челсі та ПСЖ провело два матчі у рамках групового раунду Ліги чемпіонів.

Дебютну лобову зустріч точно захочуть стерти із пам'яті футболіста та фанати ПСЖ. "Аристократи" розгромили на виїзді французький гранд 3:0. Погром розпочав центрбек "синіх" Джон Террі. Після чого дубль у французькі ворота оформив нападник Дідьє Дрогба.



Дрогба і Террі / Фото Getty Images

Натомість матч-відповідь не був щедрим на голи та не визначив сильнішого. Нульова нічия у Лондоні. Слід відзначити, що той розіграш ЛЧ став провальним для парижан. ПСЖ набрав 5 балів та навіть не вийшов із групи "Н", посівши останнє четверте місце. Челсі ж виграло квартет та дісталось до півфіналу турніру, у якому вилетіло від майбутнього переможця того сезону ЛЧ Ліверпуля (0:1).

Наступна зустріч із перервою у 10 років

Наступного разу команди грали між собою аж через 10 років. Цього разу доля звела клуби у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2013/2014. Одразу у першому ж матчі ПСЖ оформило свою дебютну перемогу в історії над Челсі (3:1).

Паризькому клубу вдалось швидко повести у рахунку. Вже на 3-й хвилині аргентинець Есек'єль Лавессі відкрив рахунок у матчі 1:0. Ще до перерви Еден Азар повернув "аристократів" у гру після передачі бразильця Оскара – 1:1. По перерві м'яч ще двічі побував у володіннях лондонського клубу. Спершу Лавессі вдруге у цій грі вивів ПСЖ уперед 2:1, а вже у компенсований до матчу час Хав'єр Пасторе встановив остаточний рахунок зустрічі, збільшивши перевагу господарів до двох голів.

Однак радість футболістів із Франції була недовгою. Вже у другому поєдинку Челсі вдруге в історії святкувало перемогу над ПСЖ (2:0). Результативні удари у свій актив записати Андре Шюррле та Демба Ба.

Відеоогляд матчу-відповіді Челсі – ПСЖ (2:0)

Зустрілись лоб у лоб у двох сезонах єврокубків поспіль

Доля так склалась, що вже наступного сезону ЛЧ-2014/2015 Челсі та ПСЖ знову зіграли між собою. Але на цей раз на раунд швидше – в 1/8 фіналу. 17 лютого 2015 року команди оформили свою другу в історії нічию 1:1. Браніслав Іванович відкрив рахунок у матчі, а у другому таймі Едісон Кавані врятував парижан від домашньої поразки.

Загалом це протистояння 1/8 фіналу ЛЧ-2014/2015 були дуже напруженими. Це лише підтвердилось у другому матчі. Усі чотири голи були забиті аж після 81-ї хвилини зустрічі. Гаррі Кегілл та Давід Луїс забивали в основний час поєдинку, який команди перевели в екстратайми. На 96-й хвилині Челсі вдруге у цьому матчі вийшли уперед завдяки голу Едена Азара 2:1. Тьяго Сілва став справжнім героєм для ПСЖ. Бразильський оборонець не лише врятував парижан від поразки, а й вивів команду у наступний раунд ЛЧ.

До слова. У розіграші ЛЧ-2014/2015 ПСЖ хоч і вибило Челсі, але вже у чвертьфіналі вилетіло із каталонської Барселони. Саме "блаугранас" тріумфували у цьому сезоні найпрестижнішого єврокубкового турніру.



Тьяго Сілва / Фото Getty Images

Остання зустріч Челсі та ПСЖ

Востаннє Челсі та ПСЖ зустрічалось на одному полі у 2016-му. І знову в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2015/2016. В обох зустрічах перемогу з однаковим рахунком 2:1 святкували гравці французького клубу.

Перебіг обох поєдинків був однаковим. Парижани першими відкривали рахунок. Челсі відігрувалось у рахунку до перерви. А вже у других таймах ПСЖ вигризало звитяги.