Сенсационный финал Клубного чемпионата мира: видео голов и обзор матча Челси – ПСЖ

ПСЖ не смог оправдать статус явного фаворита в решающей битве клубного Мундиаля. Челси эффектно разгромил парижан благодаря трем голам в первом тайме.

В Нью-Йорке завершился обновленный Клубный чемпионат мира-2025. В финальной битве за трофей этого турнира сошлись английский Челси и французский ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Обзор финала КЧМ-2025

Парижане считались явными фаворитами этого матча, ведь на своем пути прошли сразу три топ-клуба. В свою очередь путь Челси был легче, только один их соперник был из Европы.

Однако Челси с первых минут начал удивлять. Лондонцы сначала не дали ПСЖ быстро выйти вперед, а на 22-й минуте открыли счет усилиями Палмера. Коул на технику пробил после паса от Гюсто.

Коул Палмер открыл счет в финале Клубного чемпионата мира: смотреть видео

Уже через восемь минут англичанин оформил дубль, эффектно завершив контратаку. Гол получился очень похожим на первый, ведь Палмер по-бильярдному пробил в левый от себя нижний угол.

Челси забил второй гол в ворота ПСЖ: смотреть видео

Окончательно добил парижан Жоау Педру перед самым перерывом. В этой атаке Коул выступил в роли ассистента, выведя бразильца один на один с Доннаруммой. Новичок легко переиграл кипера.

Жоау Педру довел счет до разгромного: смотреть видео

Во втором тайме Челси успокоил игру и сумел отбиться от большого количества атак со стороны ПСЖ. Таким образом, лондонцы во второй раз в своей истории стали клубным чемпионом мира.

Обзор матча Челси – ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира-2025: смотреть видео