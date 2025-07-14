У Нью-Йорку завершився оновлений Клубний чемпіонат світу-2025. У фінальній битві за трофей цього турніру зійшлись англійський Челсі та французький ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

До теми Епічне приниження ПСЖ: Челсі сенсаційно став переможцем Клубного чемпіонату світу-2025

Огляд фіналу КЧС-2025

Парижани вважались явними фаворитами цього матчу, адже на своєму шляху пройшли одразу три топ-клуби. У свою чергу шлях Челсі був легшим, лише один їх суперник був з Європи.

Проте Челсі з перших хвилин почав дивувати. Лондонці спочатку не дали ПСЖ швидко вийти вперед, а на 22-й хвилині відкрили рахунок зусиллями Палмера. Коул на техніку пробив після пасу від Гюсто.

Коул Палмер відкрив рахунок у фіналі Клубного чемпіонату світу: дивитися відео

Вже за вісім хвилин англієць оформив дубль, ефектно завершивши контратаку. Гол вийшов дуже схожим на перший, адже Палмер по-більярдному пробив у лівий від себе нижній кут.

Челсі забив другий гол у ворота ПСЖ: дивитися відео

Остаточно добив парижан Жоау Педру перед самою перервою. У цій атаці Коул виступив у ролі асистента, вивівши бразильця сам на сам із Доннаруммою. Новачок легко переграв кіпера.

Жоау Педру довів рахунок до розгромного: дивитися відео

У другому таймі Челсі заспокоїв гру та зумів відбитися від великої кількості атак з боку ПСЖ. Таким чином, лондонці вдруге у своїй історії стали клубним чемпіоном світу.

Огляд матчу Челсі – ПСЖ у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025: дивитися відео