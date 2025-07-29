"Я знаю это дело": Харлан рассказала о профессиональных планах после завершения карьеры

Ольга Харлан в 2024 году стала абсолютной рекордсменкой в истории Олимпийских игр среди спортсменов, представлявших Украину. В ее коллекции есть шесть медалей самых престижных мультиспортивных соревнований.

Пока неизвестно, будет ли она участвовать в ОИ-2028. Украинская фехтовальщица еще не определилась окончательно, но призналась, что уже имеет профессиональные планы после завершения карьеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на АкТИвні.

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Чем будет заниматься Харлан после завершения карьеры?

Титулованная спортсменка хочет стать тренером. Она уже дважды ездила на соревнования в таком статусе и видит себя в будущем именно наставницей в спорте, которому посвятила жизнь.

"Откровенно говоря, да, вижу себя тренером. Я буду такая, можно сказать, строгая и буду требовать от тебя почти все, как я делала это от себя. Но мне нужно понимать, что не все такие, как я. Могу сказать, что не 100% я буду классным тренером, потому что не все классные спортсмены становятся классными тренерами.

Но я, если честно, думаю об этом. Это такие сомнения в себе, как всегда. Но успокаиваю себя тем, что я знаю это дело, я представляю себя на дорожке, как бы я хотела видеть ту или иную спортсменку", – сказала Харлан.

К слову. Ольга Харлан пропустила ЧМ-2025 по фехтованию, который завершится 30 июля. Последний раз она соревновалась в декабре 2024 года на этапе Гран-при в Орлеане, где вылетела во втором круге турнира.

Напомним, что Влада Харькова завоевала "золото" на чемпионате мира по фехтованию на шпаге в Тбилиси. Она стала первой чемпионкой из Украины в личных соревнованиях за последние 22 года, которую не зовут Ольга Харлан.