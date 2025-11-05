За этим будущее, – Роналду озвучил свои планы после завершения карьеры

Криштиану Роналду даже в свои 40 лет продолжает играть на самом высоком уровне. Он демонстрирует невероятную результативность не только в Саудовской Аравии, но и в матчах за сборную Португалии.

Однако его игровая карьера все же подходит к своему концу и звездный футболист это осознает. В интервью Пирсу Моргану он признался, что размышляет о будущем и уже имеет определенные планы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Криштиану Роналду.

Что будет делать Роналду после завершения карьеры?

Нападающий Аль-Насра рассказал, чем собирается заниматься после того, как повесит бутсы на гвоздь. Он хочет больше времени проводить с семьей, а также уделить внимание своему бизнесу и хобби.

"После окончания карьеры хочу уделять больше внимания детям, особенно старшему сыну. Сейчас он в том возрасте, когда легко делать ошибки, и это естественно – я сам через это проходил. Хочу быть рядом и направлять его. Матео любит футбол, и я тоже хочу быть ближе к нему.

Кроме того, у меня есть хобби, которыми я люблю заниматься. Смотреть бои, следить за UFC, играть в падел, и я хочу узнать больше о социальных сетях. Думаю, у меня будет время на развлечения. Я смогу узнать много нового об управлении недвижимостью. Кроме того, у меня почти готова к выпуску киберспортивная игра, потому что за этим будущее", – сказал Роналду.

К слову. Накануне старший сын Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии U-16. Он отметился голом уже в своем втором матче.

Напомним, что в середине октября 40-летний Роналду отметился фантастическим взятием ворот. Он не реализовал пенальти, после чего уже через минуту отправил мяч в сетку ворот идеальным ударом в "девятку".

Что известно о карьере Роналду?

Криштиану на клубном уровне выступал за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус и Аль-Наср.

Он является 5-кратным обладателем "Золотого мяча", а также завоевал 34 трофея, в частности, 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.

Лучший бомбардир в истории футбола. Сейчас в активе португальца 952 гола и 304 результативные передачи.

Его действующее соглашение с Аль-Насром рассчитано до 30 июня 2027 года.

Отметим, что недавно аналитики Sky Sports провели исследование, чтобы спрогнозировать, когда португалец достигнет юбилейной отметки в 1000 голов. По их прогнозам, историческое взятие ворот состоится в октябре 2026 года.