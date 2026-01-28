Чемпионат Европы по биатлону: расписание, где смотреть и результаты Украины

В среду, 28 января, начался чемпионат Европы по биатлону. Он проходит в норвежском Шушене.

В программу турнира включено восемь стартов. Фанаты смогут посмотреть индивидуальные гонки, спринты, персьюты и классические эстафеты, информирует 24 Канал.

Когда состоится чемпионат Европы по биатлону?

Первыми на трассу выйдут мужчины. Они будут бежать индивидуальную гонку на 20 километров.

Завершатся же соревнования 1 февраля. Их будет закрывать женская эстафета.

Расписание чемпионата Европы-2026 по биатлону в Шушене

28 января (11:20) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины

28 января (14:30) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины

30 января (11:45) – спринт 10 километров, мужчины

30 января (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины

31 января (11:45) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

31 января (14:30) – гонка преследования 10 километров, женщины

1 февраля (11:40) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

1 февраля (14:45) – женская эстафета 4 х 6 километров

Где смотреть биатлон в Украине?

Все гонки чемпионата Европы в Шушене в прямом эфире будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Винница, Суспільне Киев, Суспільне Сумы и т.д.).

Кто представит Украину на Евро-2026?

Традиционно этот турнир в основном пропускают топовые биатлонисты. Сейчас они готовятся к Олимпийским играм, которые начнутся уже 6 февраля.

Украина также будет представлена не основным составом. В командах будут спортсмены, которые принимали участие в Кубке мира, однако не смогли своими результатами завоевать место в олимпийской сборной.

Мужская сборная Украины:

Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко, Сергей Супрун, Михаил Хмиль, Александр Пономаренко, Роман Боровик.

Женская команда "сине-желтых":

Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Надежда Белкина, Виктория Хвостенко.

Как закончилась индивидуальная мужская гонка?

Первыми на трассу турнира в Норвегии вышли мужчины. Сборную Украины в "индивидуалке" представляли шесть спортсменов: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Роман Боровик, Денис Насыко, Сергей Супрун и Михаил Хмель.

К сожалению, нашим биатлонистам не удалось побороться за высокие места. Только двое смогли попасть в зачетную зону, однако они финишировали вне топ-30.

Цымбал занял 35 место, а Тищенко расположился сразу за ним. Они имели в своем пассиве два и один промах соответственно на четырех огневых рубежах.

Победителем же стал опытный Антонен Гигонна, продемонстрировавший идеальную стрельбу. На подиуме также оказались норвежец Исаак Фрей и еще один француз Валентин Лежон.

Результаты индивидуальной гонки (20 км), мужчины

Антонен Гигонна (Франция, 0+0+0+0) 52:08.9 Исаак Фрей (Норвегия, 1+0+1+0) +1:11.0 Валентин Лежон (Франция, 0+1+0+0) +1:13.3

...

35. Богдан Цымбал (Украина, 2+0+0+0) +3:48.7

36. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +3:51.6

43. Роман Боровик (Украина, 1+0+0+0) +4:21.3

64. Денис Насыко (Украина, 1+2+0+3) +6:14.1

68. Сергей Супрун (Украина, 0+0+0+0) +6:37.2

85. Михаил Хмель (Украина, 1+0+1+3) +7:35.5

Первый день чемпионата Европы продолжится индивидуальной женской гонкой. Старт в 15:30 по Киеву.