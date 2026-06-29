Первая неожиданность: результаты матчей 1/16 финала ЧМ-2026

По итогам группового этапа ЧМ-2026 в борьбе за Кубок мира осталось 32 команды. Именно эти сборные сражаются в раунде плей-офф за главный трофей мира.

Сборная Канады стала первой командой, прошедшей в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Как разворачивается борьба в матчах на выбывание, сообщает 24 Канал.

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Результаты матчей 1/16 финала ЧМ-2026

В первом матче плей-офф Мундиаля Канада одержала тяжелую минимальную победу над ЮАР. Судьбу встречи решил гол на последних минутах матча.

ЮАР – Канада 0:1

Гол: Эустакио, 90+2

Хозяева чемпионата мира-2026 чаще атаковали ворота соперника, однако в течение основных 90 минут так и не смогли забить. Развязка в матче наступила уже в добавленное время – Эустакио подхватил мяч на линии штрафной площадки и точно пробил низом в дальний угол. "Кленовые" впервые в своей истории пробились в шестнадцатку лучших команд мира.

Гол Канады в ворота ЮАР: смотрите видео от Megogo

На стадии 1/8 финала Канада встретится с победителем пары Нидерланды – Марокко.

Кто сыграет в остальных матчах 1/16?

29 июня 20:00 Бразилия – Япония

29 июня 23:30 Германия – Парагвай

30 июня 04:00 Нидерланды – Марокко

30 июня 20:00 Кот-д'Ивуар – Норвегия

1 июля 00:00 Франция – Швеция

1 июля 04:00 Мексика – Эквадор

1 июля 19:00 Англия – ДР Конго

1 июля 23:00 Бельгия – Сенегал

2 июля 03:00 США – Босния и Герцеговина

2 июля 22 :00 Испания – Австрия

3 июля 02 :00 Португалия – Хорватия

3 июля 06 :00 Швейцария – Алжир

3 июля 21 :00 Австралия – Египет

4 июля 01 :00 Аргентина – Кабо-Верде

4 июля 04 :30 Колумбия – Гана