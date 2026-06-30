Чемпионат мира-2026 – все определившиеся пары 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу в самом разгаре 1/16 финала, который определит 16 команд, что продолжат борьбу за трофей. Эта стадия продлится до 4 июля.

Турнир впервые проходит с участием 48 команд, из которых 32 преодолели групповой этап и вышли в матчи на выбывание. 24 Канал рассказывает об уже известных противостояниях в 1/8 финала.

Смотрите также Статистика и рекорды ЧМ-2026 по футболу

Какие пары 1/8 финала чемпионата мира уже известны?

По итогам первых двух игровых дней плей-офф определена одна пара 1/8 финала:

4 июля. 22:00. Канада – Марокко

Как выглядит турнирная сетка чемпионата мира?



Сетка плей-офф ЧМ-2026 / Инфографика ФИФА

Помимо марокканцев и канадцев, участие в следующей стадии уже гарантировали себе Парагвай и Бразилия.

Сенсационные победители немцев сыграют с победителем пары Франция – Швеция, а "пентакампеоны" ждут, кто достанется им после дуэли Кот-д'Ивуара и Норвегии.