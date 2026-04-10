ФИФА объявила список арбитров на чемпионат мира-2026: кто из украинцев поедет на Мундиаль
- В него вошли 52 главных судьи и еще более сотни их ассистентов.
Уже этим летом состоится новый чемпионат мира по футболу. Турнир 2026 года будут принимать сразу три страны - США, Канада и Мексика.
Кроме того, на футбольном Мундиале впервые сыграют аж 48 команд. Между тем стали известны судьи, которые будут работать на играх чемпионата мира, сообщает сайт ФИФА.
Кто будет судить матчи ЧМ-2026?
Поскольку турнир теперь будет включать 104 матча, главный футбольный орган мира решил расширить количество рефери. В заявку попали 52 арбитра, а также 88 помощников судей и 30 ассистентов VAR.
По странам наибольшее представительство имеют Бразилия и Аргентина. По три главных судьи поедет на Мундиаль от этих стран. К сожалению, украинских рефери не будет на чемпионате мира.
Полный список главных арбитров на ЧМ-2026:
- Абдулрахман Аль-Джасим (Катар)
- Халид Аль-Тураис (Саудовская Аравия)
- Юсуке Араки (Япония)
- Омар Адулкадир Артан (Сомали)
- Пьер Атчо (Габон)
- Иван Бартон (Словения)
- Дахане Бейда (Мавритания)
- Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай)
- Хуан Кальдерон (Коста-Рика)
- Рафаэль Клаус (Бразилия)
- Исмаид Эльфат (США)
- Эспен Эскас (Норвегия)
- Яэль Фалькон Перес (Аргентина)
- Алиреза Фагани (Австралия)
- Дрю Фишер (Канада)
- Кристиан Гарай (Чили)
- Катя Гарсия (Мексика)
- Мустафа Горбаль (Алжир)
- Алехандро Эрнандес (Испания)
- Дарио Эррера (Аргентина)
- Джалал Джаед (Марокко)
- Кэмпбелл-Кирк Кавана-Вог (Новая Зеландия)
- Иштван Ковач (Румыния)
- Франсуа Летексье (Франция)
- Адхам Махадме (Иордания)
- Нинг Ма (Китай)
- Данни Маккели (Нидерланды)
- Маурицио Мариани (Италия)
- Шимон Марчиняк (Польша)
- Эктор Саид Мартинес (Гондурас)
- Амин Мохамед (Египет)
- Ошане Натион (Ямайка)
- Гленн Нюберг (Швеция)
- Али Аль Омар (ОАЭ)
- Майкл Оливер (Великобритания)
- Тори Пенсо (США)
- Кевин Ортега (Перу)
- Абатти Рамон (Бразилия)
- Жоау Пинейра (Португалия)
- Сезар Рамос (Мексика)
- Андрес Рохас (Колумбия)
- Ильгиз Танташев (Узбекистан)
- Сандро Шерер (Швейцария)
- Густаво Техера (Уругвай)
- Энтони Тейлор (Англия)
- Абонгиле Том (ЮАР)
- Факундо Тельо (Аргентина)
- Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
- Клеман Тюрпен (Франция)
- Сампайо Вилтон (Бразилия)
- Славко Винчич (Словения)
- Феликс Цвайер (Германия)
Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Финальный поединок пройдет в Нью-Йорке на стадионе "МетЛайф Арена".
Будет ли играть Украина на чемпионате мира?
- К сожалению, команда Сергея Реброва не смогла преодолеть квалификацию на Мундиаль. В группе "сине-желтые" заняли второе место в компании с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде путевку в плей-офф, где надо было победить двух оппонентов. Однако уже в полуфинале стыкового раунда Украина проиграла Швеции (1:3) и завершила борьбу за ЧМ-2026.
- В июне "сине-желтых" будут ждать также товарищеские игры, одним из соперников должна стать сборная Дании, сообщал журналист "ПРОФУТБОЛ Digital". А уже осенью "сине-желтые" стартуют в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там Украина будет играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.