Сборная Аргентины защищала титул, завоеванный ею в 2022 году. Главной звездой команды и всего турнира стал Лионель Месси, сообщает AIPS.

Кого признали лучшим игроком турнира?

В итоге 39-летний нападающий получил признание от Всемирной организации спортивной прессы. Организация AIPS признала аргентинца лучшим футболистом чемпионата мира.

В голосовании приняли участие 472 журналиста из 121 страны. Месси набрал целых 1179 баллов, существенно опередив главного конкурента Килиана Мбаппе.

Топ-10 лучших игроков ЧМ-2026 по версии AIPS:

Лионель Месси (Аргентина) – 1179 Килиан Мбаппе (Франция) – 717 Джуд Беллингем (Англия) – 470 Эрлинг Холанд (Норвегия) – 460 Ламин Ямаль (Испания) – 304 Родри (Испания) – 285 Возинья (Кабо-Верде) – 189 Гарри Кейн (Англия) – 130 Микель Оярсабаль (Испания) – 118 Майкл Олисе (Франция) – 91

Топ-тройку замкнул полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Интересно, что капитан сборной Испании Родри оказался лишь на шестой строчке, набрав всего 285 очков.

Именно Родри стал лучшим игроком ЧМ-2026 по версии ФИФА. Что же касается Месси, то 39-летний нападающий помог Аргентине выйти в финал, забив 8 голов и отдав четыре голевые передачи.

Впрочем, в финале Аргентина уступила Испании, пропустив гол только в дополнительное время. Решающий мяч на 106-й минуте забил вингер "Барселоны" Ферран Торрес.

Благодаря этому Испания возглавила рейтинг ФИФА после чемпионата мира. Это вторая победа на турнире для "фурии рохи", предыдущий трофей был завоеван командой в 2010 году.