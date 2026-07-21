В конце концов, после чемпионата мира был опубликован обновленный рейтинг ФИФА для национальных сборных. Соответственно, свою позицию в нем узнала и Украина, сообщает 24 Канал.

На каком месте Украина

Ожидалось, что команда Андреа Мальдери будет испытывать большой спад из-за неучастия в чемпионате мира. Однако "сине-желтые" лишь незначительно потеряли позиции.

По итогам июльского рейтинга Украина оказалась на 33-м месте. По сравнению с предыдущей версией наша сборная потеряла лишь одну позицию, ведь ранее занимала 32-е место.

"Сине-желтых" опередил Кот-д'Ивуар, который поднялся на две строчки благодаря двум победам на Мундиале. Также произошли значительные изменения в топ-десятке.

Кто возглавил рейтинг ФИФА

Лидер сменился, поскольку ранее первую строчку занимала сборная Аргентины. Теперь же рейтинг возглавила Испания, которая как раз и обыграла "альбиселесте" в финале ЧМ-2026.

Кроме того, Бразилия и Марокко опередили Португалию, которая вылетела в 1/8 финала. А сборная Мексики поднялась на четыре позиции и ворвалась в топ-десятку, вытеснив оттуда немцев.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 21 июля:

Испания – 1995,88 Аргентина – 1970,37 Франция – 1948,97 Англия – 1922,83 Бразилия – 1804,92 Марокко – 1803,99 Португалия – 1787,85 Бельгия – 1778,36 Нидерланды – 1775,54 Мексика – 1754,30

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31. Кот-д'Ивуар – 1565,47

32. Южная Корея – 1558,72

33. Украина – 1549,29

34. Парагвай – 1542,48

Стоит также отметить значительный прогресс сборной Норвегии. Команда Эрлинга Холанда впервые в истории вышла в 1/4 финала и поднялась с 31-го на 19-е место.

Напомним, что сборная Украины вернется к матчам в конце сентября. Подопечные Мальдеры начнут выступление в Лиге наций, где в дивизионе В сыграют против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Домашние матчи "сине-желтые" будут проводить в словацком городе Трнава.