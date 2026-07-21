Зрештою після Мундіалю вийшов оновлений рейтинг ФІФА для національних збірних. Відповідно, свою позицію в ньому дізналась і Україна, повідомляє 24 Канал.

На якому місці Україна

Очікувалось, що команда Андреа Мальдери зазнає великого падіння через неучасть на чемпіонаті світу. Проте "синьо-жовті" лише мінімально втратили позиції.

За підсумками липневого рейтингу Україна опинилась на 33-му місці. У порівнянні із минулою версією наша збірна втратила лише одну позицію, адже була 32-ю.

"Синьо-жовтих" випередив Кот-д'Івуар, який піднявся на дві сходинки завдяки двом перемогам на Мундіалі. Також відбулись чималі зміни у топ-десятці.

Хто очолив рейтинг ФІФА

Змінився лідер, оскільки раніше першу сходинку посідала збірна Аргентини. Тепер же рейтинг очолила Іспанія, яка як раз і обіграла "альбіселесте" у фіналі ЧС-2026.

Крім того, Бразилія та Марокко випередили Португалію, яка вилетіла в 1/8 фіналу. А збірна Мексики зпрогресувала на чотири позиції та увірвалась у топ-десятку, вибивши звідти німців.

Рейтинг ФІФА станом на 21 липня:

Іспанія – 1995,88 Аргентина – 1970,37 Франція – 1948,97 Англія – 1922,83 Бразилія – 1804,92 Марокко – 1803,99 Португалія – 1787,85 Бельгія – 1778,36 Нідерланди – 1775,54 Мексика – 1754,30

…

31. Кот-д'Івуар – 1565,47

32. Південна Корея – 1558,72

33. Україна – 1549,29

34. Парагвай – 1542,48

Варто також відзначити суттєвий прогрес збірної Норвегії. Команда Ерлінга Голанда вперше в історії вийшла у 1/4 фіналу та стрибнула з 31-го на 19-те місце.

Нагадаємо, що збірна України повернеться до матчів наприкінці вересня. Підопічні Мальдери стартують в Лізі націй, де в дивізіоні В зіграють проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Домашні ігри "синьо-жовті" проводитимуть у словацькому місті Трнава.