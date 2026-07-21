Зрештою після Мундіалю вийшов оновлений рейтинг ФІФА для національних збірних. Відповідно, свою позицію в ньому дізналась і Україна, повідомляє 24 Канал.

На якому місці Україна

Очікувалось, що команда Андреа Мальдери зазнає великого падіння через неучасть на чемпіонаті світу. Проте "синьо-жовті" лише мінімально втратили позиції.

За підсумками липневого рейтингу Україна опинилась на 33-му місці. У порівнянні із минулою версією наша збірна втратила лише одну позицію, адже була 32-ю.

"Синьо-жовтих" випередив Кот-д'Івуар, який піднявся на дві сходинки завдяки двом перемогам на Мундіалі. Також відбулись чималі зміни у топ-десятці.

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Хто очолив рейтинг ФІФА

Змінився лідер, оскільки раніше першу сходинку посідала збірна Аргентини. Тепер же рейтинг очолила Іспанія, яка як раз і обіграла "альбіселесте" у фіналі ЧС-2026.

Крім того, Бразилія та Марокко випередили Португалію, яка вилетіла в 1/8 фіналу. А збірна Мексики зпрогресувала на чотири позиції та увірвалась у топ-десятку, вибивши звідти німців.

Рейтинг ФІФА станом на 21 липня:

  1. Іспанія – 1995,88
  2. Аргентина – 1970,37
  3. Франція – 1948,97
  4. Англія – 1922,83
  5. Бразилія – 1804,92
  6. Марокко – 1803,99
  7. Португалія – 1787,85
  8. Бельгія – 1778,36
  9. Нідерланди – 1775,54
  10. Мексика – 1754,30

  • 31. Кот-д'Івуар – 1565,47
  • 32. Південна Корея – 1558,72
  • 33. Україна – 1549,29
  • 34. Парагвай – 1542,48

Варто також відзначити суттєвий прогрес збірної Норвегії. Команда Ерлінга Голанда вперше в історії вийшла у 1/4 фіналу та стрибнула з 31-го на 19-те місце.

Нагадаємо, що збірна України повернеться до матчів наприкінці вересня. Підопічні Мальдери стартують в Лізі націй, де в дивізіоні В зіграють проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Домашні ігри "синьо-жовті" проводитимуть у словацькому місті Трнава.