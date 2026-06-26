Стали известны первые пары 1/16 финала чемпионата мира-2026 – расписание матчей

На чемпионате мира по футболу определились первые участники раунда плей-офф. Борьбу за главный трофей планеты продолжат 32 команды.

На стадионах США, Мексики и Канады проходят последние матчи группового этапа. Уже определились четыре пары 1/16 финала, сообщает 24 Канал.

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Кто сыграет в 1/16 финала ЧМ-2026 – все пары

В некоторых группах уже известно окончательное расположение команд. Своих первых соперников в плей-офф узнали страны-хозяйки Мундиаля – Канада и США. Первые матчи 1/16 подарят болельщикам два интересных противостояния – Бразилия встретится с Японией, а Нидерланды – с Марокко.

Первые подтвержденные пары 1/16 финала ЧМ-2026:

28 июня, 22:00 – ЮАР – Канада;

29 июня, 20:00 – Бразилия – Япония;

30 июня, 04:00 – Нидерланды – Марокко;

2 июля, 03:00 – США – Босния и Герцеговина.

Кто обеспечил себе место в плей-офф?

Своих соперников в 1/16 ждут Мексика, которая первой из всех команд вышла в плей-офф, а также Германия, Аргентина, Австралия, Кот-д'Ивуар и Швейцария.

Точно сыграют в плей-офф Франция, Норвегия, Испания, Колумбия, Португалия, Египет, Гана, а также лучшие третьи команды в своих группах – Парагвай, Босния и Герцеговина, Эквадор и Швеция.



Наиболее вероятные пары 1/16 чемпионата мира / Инфографика Tribuna.com

Еще несколько команд близки к тому, чтобы выйти в плей-офф после последних матчей в своих группах. Среди них — Бельгия, Кабо-Верде, ДР Конго и Австрия.