На полях США, Мексики та Канади тривають останні матчі групового етапу. Вже сформовані чотири пари 1/16 фіналу, передає 24 Канал.

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Хто зіграє в 1/16 фіналу ЧС-2026 – усі пари

У деяких групах вже відоме остаточне розташування команд. Своїх перших суперників у плей-оф дізналися країни-господарі Мундіалю – Канада та США. Перші матчі 1/16 подарують вболівальникам і два цікавих протистояння – Бразилія зустрінеться з Японією, а Нідерланди – з Марокко.

Перші підтверджені пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

28 червня, 22:00 – ПАР – Канада;

29 червня, 20:00 – Бразилія – Японія;

30 червня, 04:00 – Нідерланди – Марокко;

2 липня, 03:00 – США – Боснія і Герцеговина.

Хто забезпечив собі місце у плей-оф?

Чекають своїх суперників в 1/16 Мексика, яка першою з усіх команд вийшла до плей-оф, а також Німеччина, Аргентина, Австралія, Кот-д'Івуар та Швейцарія.

Точно зіграють у плей-оф Франція, Норвегія, Іспанія, Колумбія, Португалія, Єгипет, Гана, а також найкращі треті команди у своїх групах – Парагвай, Боснія і Герцеговина, Еквадор та Швеція.



Найбільш ймовірні пари 1/16 чемпіонату світу/ Інфографіка Tribuna.com

Ще кілька команд близькі до того, щоб вийти в плей-оф після останніх матчів у своїх групах. Серед них – Бельгія, Кабо-Верде, ДР Конго та Австрія.