Неблагоприятные погодные условия повлияли на программу второго тура чемпионата мира. Над Филадельфией нависли грозовые тучи, а вблизи арены фиксируется опасная молниеносная активность, пишет BBC.

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Что известно о ситуации?

На стадионе "Линкольн Файненшел Филд", где должен состояться матч группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Ираком, объявили погодную тревогу. Всех присутствующих попросили покинуть трибуны и перейти в безопасные места из-за угрозы сильной грозы.

Еще ранее организаторы обратились к болельщикам с призывом временно не направляться на стадион. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы и многочисленные удары молний.

"Если вы находитесь за пределами региона, пожалуйста, не приезжайте на стадион в это время",

– говорилось в официальном сообщении арены.

Перенесут ли матч Франция – Ирак?

Согласно регламенту чемпионата мира-2026, если молнию зафиксируют в радиусе около 13 километров от стадиона, матч автоматически приостанавливают как минимум на 30 минут. В таком случае зрителей сопровождают в укрытия до улучшения погодных условий.

За три часа до стартового свистка над Филадельфией шел сильный дождь. Несмотря на сложную ситуацию, официального решения о переносе начала встречи Франция – Ирак на данный момент не объявляли. Ожидается, что организаторы будут следить за погодой в режиме реального времени и оперативно сообщать о любых изменениях.

Напомним, старт матча "Франция" — "Ирак" на ЧМ-2026 должен был состояться 23 июня в 00:00 по киевскому времени.