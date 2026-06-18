Роналду выступил с заявлением после неожиданного результата на чемпионате мира-2026

Завершился первый тур чемпионата мира-2026, одним из матчей которого стала встреча Португалия – ДР Конго. Европейская сборная считалась фаворитом перед игрой.

Однако португальцы неожиданно потеряли очки, сыграв вничью 1:1. Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал этот неутешительный результат в своём инстаграм.

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Как Роналду отреагировал на ничью в матче с ДР Конго?

41-летний нападающий обратился к болельщикам и призвал команду не опускать руки после неудачного старта.

Это не то начало, на которое мы рассчитывали, однако это далеко не конец. Не грустим и сосредотачиваемся на следующем матче,

– написал футболист.

Позже в комментарии португальскому изданию A Bola Роналду оценил ход матча и заверил, что команде не хватило настроя.

Чего нам не хватило? Ничего, это футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Матч мог закончиться любым результатом,

– подытожил нападающий.

Впереди у португальцев ещё два матча группового этапа, против Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня), в которых они постараются исправить турнирное положение и выйти в плей-офф ЧМ.

Как Португалия сыграла с ДР Конго?

Уже на 6-й минуте полузащитник Жоау Невеш вывел европейскую команду вперёд, замкнув головой навес от Педру Нету. В конце первого тайма, в добавленное время, Йоан Висса после передачи Артура Масуаку точным ударом сравнял счёт (1:1). Этот гол стал первым в истории сборной ДР Конго на чемпионатах мира.

Роналду вышел в стартовом составе, став самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории ЧМ и присоединившись к Лионелю Месси как единственный футболист, выступавший на шести чемпионатах мира. В то же время капитан провел не самый удачный матч, не реализовав во втором тайме несколько хороших шансов вырвать победу.