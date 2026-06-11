Чемпионат мира по футболу 2026: результаты всех матчей

Чемпионат мира-2026 уже скоро начнется и будет в самом разгаре. Впереди напряженные поединки и сильные соперники, поэтому нас ждет немало ярких матчей.

Старт турнира состоится игрой между сборными Мексики и ЮАР на стадионе "Ацтека" в Мехико. Результаты всех остальных встреч можно посмотреть в материале 24 Канала.

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Что известно о чемпионате мира-2026?

Главное футбольное событие четырехлетия состоится на полях США, Мексики и Канады с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 сборных, которые распределены на 12 групп. В стадию 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь самых успешных сборных, которые займут третье место. Игры будут проходить в 16 городах: 11 в США, 3 в Мексике и 2 в Канаде.

Что надо знать украинскому болельщику о ЧМ-2026?

В Украине поединки чемпионата мира будет транслировать медиасервис MEGOGO. Из-за разницы во времени матчи запланированы на разные слоты. Наиболее комфортные для болельщиков вечерние встречи группового раунда начнутся в 19:00, 20:00 и 22:00 по Киеву. Остальные игры состоятся ночью или на рассвете – в 01:00, 04:00 и 05:00.

Напомним, сборная Украины пропустит этот Мундиаль. Сине-желтые прекратили борьбу на стадии плейоф квалификации, проиграв Швеции со счетом 1:3.

Результаты матчей чемпионата мира-2026

11 июня

22:00. Мексика – ЮАР. (Группа А. 1-й тур)

12 июня

05:00. Республика Корея – Чехия (Группа А. 1-й тур)

22:00. Канада – Босния и Герцеговина. (Группа B. 1-й тур)

13 июня

04:00. США – Парагвай. (Группа D. 1-й тур.)

22:00. Катар – Швейцария. (Группа B. 1-й тур.)

14 июня

01:00. Бразилия – Марокко. (Группа C. 1-й тур.)

04:00. Гаити – Шотландия. (Группа C. 1-й тур.)

07:00. Австралия – Турция. (Группа D. 1-й тур.)

20:00. Германия – Кюрасао. (Группа E. 1-й тур.)

23:00. Нидерланды – Япония. (Группа F. 1-й тур.)

15 июня

02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор. (Группа E. 1-й тур.)

05:00. Швеция – Тунис. (Группа F. 1-й тур.)

19:00. Испания – Кабо-Верде. (Группа H. 1-й тур.)

22:00. Бельгия – Египет. (Группа G. 1-й тур.)

16 июня

01:00. Саудовская Аравия – Уругвай. (Группа H. 1-й тур.)

04:00. Иран – Новая Зеландия. (Группа G. 1-й тур.)

22:00. Франция – Сенегал. (Группа I. 1-й тур.)

17 июня

01:00. Ирак – Норвегия. (Группа I. 1-й тур.)

04:00. Аргентина – Алжир. (Группа J. 1-й тур.)

07:00. Австрия – Иордания. (Группа J. 1-й тур.)

20:00. Португалия – ДР Конго. (Группа K. 1-й тур.)

23:00. Англия – Хорватия. (Группа L. 1-й тур.)

18 июня

02:00. Гана – Панама. (Группа L. 1-й тур.)

05:00. Узбекистан – Колумбия. (Группа K. 1-й тур.)

19:00. Чехия – ЮАР. (Группа А. 2-й тур.)

22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина. (Группа B. 2-й тур.)

19 июня

01:00. Канада – Катар. (Группа B. 2-й тур.)

04:00. Мексика – Республика Корея. (Группа А. 2-й тур.)

22:00. США – Австралия. (Группа D. 2-й тур.)

20 июня

01:00. Шотландия – Марокко. (Группа C. 2-й тур.)

03:30. Бразилия – Гаити. (Группа C. 2-й тур.)

06:00. Турция – Парагвай. (Группа D. 2-й тур.)

20:00. Нидерланды – Швеция. (Группа F. 2-й тур.)

23:00. Германия – Кот-д'Ивуар. (Группа E. 2-й тур.)

21 июня

03:00. Эквадор – Кюрасао. (Группа E. 2-й тур.)

07:00. Тунис – Япония. (Группа F. 2-й тур.)

19:00. Испания – Саудовская Аравия. (Группа H. 2-й тур.)

22:00. Бельгия – Иран. (Группа G. 2-й тур.)

22 июня

01:00. Уругвай – Кабо-Верде. (Группа H. 2-й тур.)

04:00. Новая Зеландия – Египет. (Группа G. 2-й тур.)

20:00. Аргентина – Австрия. (Группа J. 2-й тур.)

23 июня

00:00. Франция – Ирак. (Группа I. 2-й тур.)

03:00. Норвегия – Сенегал. (Группа I. 2-й тур.)

06:00. Иордания – Алжир. (Группа J. 2-й тур.)

20:00. Португалия – Узбекистан. (Группа K. 2-й тур.)

23:00. Англия – Гана. (Группа L. 2-й тур.)

24 июня

02:00. Панама – Хорватия. (Группа L. 2-й тур.)

05:00. Колумбия – ДР Конго. (Группа K. 2-й тур.)

22:00. Швейцария – Канада. (Группа B. 3-й тур.)

22:00. Босния и Герцеговина – Катар. (Группа B. 3-й тур.)

25 июня

01:00. Марокко – Гаити. (Группа C. 3-й тур.)

01:00. Шотландия – Бразилия. (Группа C. 3-й тур.)

04:00. ЮАР – Республика Корея. (Группа А. 3-й тур.)

04:00. Чехия – Мексика. (Группа А. 3-й тур.)

23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар. (Группа E. 3-й тур.)

23:00. Эквадор – Германия. (Группа E. 3-й тур.)

26 июня

02:00. Тунис – Нидерланды. (Группа F. 3-й тур.)

02:00. Япония – Швеция. (Группа F. 3-й тур.)

05:00. Турция – США. (Группа D. 3-й тур.)

05:00. Парагвай – Австралия. (Группа D. 3-й тур.)

22:00. Норвегия – Франция. (Группа I. 3-й тур.)

22:00. Сенегал – Ирак. (Группа I. 3-й тур.)

27 июня

03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия. (Группа H. 3-й тур.)

03:00. Уругвай – Испания. (Группа H. 3-й тур.)

06:00. Новая Зеландия – Бельгия. (Группа G. 3-й тур.)

06:00. Египет - Иран. (Группа G. 3-й тур.)

28 июня

00:00. Панама – Англия. (Группа L. 3-й тур.)

00:00. Хорватия – Гана. (Группа L. 3-й тур.)

02:30. Колумбия – Португалия. (Группа K. 3-й тур.)

02:30. ДР Конго – Узбекистан. (Группа K. 3-й тур.)

05:00. Алжир – Австрия. (Группа J. 3-й тур.)

05:00. Иордания – Аргентина. (Группа J. 3-й тур.)