Инцидент произошел накануне товарищеского поединка. Власти уже начали расследование и проверяют видео с камер наблюдения, сообщает People.
Смотрите также Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица
Что произошло на стадионе?
По данным местных правоохранителей, мужчина находился в VIP-ложе и пытался перелезть на нижний уровень. Он не удержался и упал на парковочную площадку под трибунами, получив смертельные травмы.
Личность погибшего официально пока не разглашают. Вероятно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что могло повлиять на его поведение.
Почему этот инцидент имеет глобальное значение?
Стадион в Мехико недавно прошел масштабную реконструкцию и должен принять матч-открытие чемпионата мира-2026. Поэтому трагедия вызвала дополнительные вопросы по безопасности зрителей на одном из главных объектов будущего мундиаля.
Арена "Эстадио Банорте" (в прошлом "Ацтека") станет первой в истории, которая трижды будет принимать финальные турниры чемпионата мира – после 1970 и 1986 годов. Именно поэтому инцидент может привести к пересмотру протоколов безопасности перед стартом турнира.
Что известно о чемпионате мира-2026?
- Финальный этап мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
- Хозяевами турнира впервые стали одновременно 3 страны: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.
- Впервые на чемпионате мира будут участвовать 48 команд вместо 32.