Інцидент стався напередодні товариського поєдинку. Влада вже розпочала розслідування та перевіряє відео з камер спостереження, повідомляє People.

Що сталося на стадіоні?

За даними місцевих правоохоронців, чоловік перебував у VIP-ложі та намагався перелізти на нижній рівень. Він не втримався та впав на паркувальний майданчик під трибунами, отримавши смертельні травми.

Особу загиблого офіційно поки не розголошують. Ймовірно, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, що могло вплинути на його поведінку.

Чому цей інцидент має глобальне значення?

Стадіон у Мехіко нещодавно пройшов масштабну реконструкцію та має прийняти матч-відкриття чемпіонату світу-2026. Через це трагедія викликала додаткові питання щодо безпеки глядачів на одному з головних об’єктів майбутнього мундіалю.

Арена "Естадіо Банорте" (у минулому "Ацтека") стане першою в історії, яка тричі прийматиме фінальні турніри чемпіонату світу – після 1970 та 1986 років. Саме тому інцидент може призвести до перегляду протоколів безпеки перед стартом турніру.

Що відомо про чемпіонат світу-2026?