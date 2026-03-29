Трагедия на стадионе ЧМ-2026: фанат погиб перед товарищеским матчем Мексика – Португалия

В Мехико погиб болельщик, который упал с VIP-сектора стадиона "Банорте" перед матчем Мексика – Португалия. Арена должна принять церемонию открытия чемпионата мира-2026.

Инцидент произошел накануне товарищеского поединка. Власти уже начали расследование и проверяют видео с камер наблюдения, сообщает People.

Что произошло на стадионе?

По данным местных правоохранителей, мужчина находился в VIP-ложе и пытался перелезть на нижний уровень. Он не удержался и упал на парковочную площадку под трибунами, получив смертельные травмы.

Личность погибшего официально пока не разглашают. Вероятно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что могло повлиять на его поведение.

Почему этот инцидент имеет глобальное значение?

Стадион в Мехико недавно прошел масштабную реконструкцию и должен принять матч-открытие чемпионата мира-2026. Поэтому трагедия вызвала дополнительные вопросы по безопасности зрителей на одном из главных объектов будущего мундиаля.

Арена "Эстадио Банорте" (в прошлом "Ацтека") станет первой в истории, которая трижды будет принимать финальные турниры чемпионата мира – после 1970 и 1986 годов. Именно поэтому инцидент может привести к пересмотру протоколов безопасности перед стартом турнира.

