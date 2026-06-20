Аплодисменты на 76-й минуте: что произошло во время матча Шотландия – Марокко на ЧМ-2026

Во время матча чемпионата мира-2026 между Шотландией и Марокко в Бостоне болельщики обеих сборных провели трогательную акцию памяти. Она была посвящена 76-летнему болельщику Донни Страте, скончавшемуся в США незадолго до матча.

Страти прибыл в Америку, чтобы осуществить свою давнюю мечту – впервые за 28 лет увидеть выступление сборной Шотландии на ЧМ-2026. Последний раз команда играла на чемпионате мира ещё в 1998 году, когда завершила выступления на групповом этапе, пишет CBS News.

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Как почтили память болельщика Шотландии?

В Бостоне он успел увидеть победу шотландцев над Гаити (1:0), находясь за пределами стадиона, и имел билет на матч против Марокко. Однако за несколько дней до игры мужчина внезапно скончался в отеле от естественных причин.

Новость о его смерти вызвала широкий резонанс среди болельщиков и в команде. Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк выразил соболезнования семье, назвав событие "очень печальным" на фоне в целом позитивного турнирного настроения в команде.

Инициатива почтить память принадлежала семье и друзьям Страти. Во время матча на 76-й минуте, в соответствии с возрастом болельщика, на трибунах раздались аплодисменты, а на экранах стадиона показали его фотографию.

Друг покойного, Мартин Вебстер, рассказал, что Страти "вел себя как ребенок накануне Рождества" после покупки билетов и был чрезвычайно счастлив осуществить мечту увидеть Шотландию на чемпионате мира.

Донни Страти был давним поклонником сборной Шотландии и частью фанатского движения "Тартановая армия". По словам близких, он всю жизнь поддерживал команду и с нетерпением ждал поездки в США.

Сборная Шотландии на чемпионате мира-2026

Сборная Шотландии выступает в группе C и уже провела два матча группового этапа, набрав 3 очка: победа над Гаити (0:1) и поражение от Марокко (0:1). Следующий матч команда проведет 25 июня против Бразилии.

Шотландцы сохраняют неплохие шансы на исторический выход в 1/16 финала, ведь ранее им ни разу не удавалось преодолеть групповой этап на чемпионате мира. Учитывая, что в плей-офф проходят две лучшие команды из каждой группы, а также 8 из 12 лучших команд, занявших третье место, даже ничья в решающем матче против фаворита группы, Бразилии, почти гарантировала бы команде Стива Кларка выход в следующую стадию.