Страті прибув до Америки, щоб здійснити свою давню мрію – вперше за 28 років побачити виступ збірної Шотландії на ЧС-2026. Востаннє команда грала на Мундіалі ще у 1998 році, коли завершила виступи на груповому етапі, пише CBS News.

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Як вшанували пам'ять вболівальника Шотландії?

У Бостоні він встиг побачити перемогу шотландців над Гаїті (1:0), перебуваючи поза стадіоном, і мав квиток на матч проти Марокко. Однак за кілька днів до гри чоловік раптово помер у готелі від природних причин.

Новина про його смерть викликала широкий резонанс серед уболівальників і в команді. Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловив співчуття родині, назвавши подію "дуже сумною" на тлі загалом позитивного турнірного настрою для команди.

Ініціатива вшанування належала родині та друзям Страті. Під час матчу на 76-й хвилині, відповідно до віку фаната, на трибунах пролунали оплески, а на екранах стадіону показали його фотографію.

Друг померлого, Мартін Вебстер, розповів, що Страті "поводився як дитина напередодні Різдва" після купівлі квитків і був надзвичайно щасливий здійснити мрію побачити Шотландію на Мундіалі.

Донні Страті був давнім прихильником збірної Шотландії і частиною фанатського руху "Тартанова армія". За словами близьких, він усе життя підтримував команду та з нетерпінням чекав поїздки до США.

Збірна Шотландії на чемпіонаті світу-2026

Збірна Шотландії виступає в групі C і вже провела два матчі групового етапу, здобувши 3 очки: перемога з Гаїті (0:1) та поразка від Марокко (0:1). Наступний поєдинок команда проведе 25 червня проти Бразилії.

Шотландці зберігають непогані шанси на історичний вихід до 1/16 фіналу, адже раніше їм жодного разу не вдавалося подолати груповий етап на чемпіонаті світу. З урахуванням того, що до плей-оф проходять дві найкращі команди з кожної групи, а також 8 із 12 найкращих третіх місць, навіть нічия у вирішальному матчі проти фаворита групи, Бразилії, майже гарантувала б команді Стіва Кларка вихід у наступну стадію.