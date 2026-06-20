Страті прибув до Америки, щоб здійснити свою давню мрію – вперше за 28 років побачити виступ збірної Шотландії на ЧС-2026. Востаннє команда грала на Мундіалі ще у 1998 році, коли завершила виступи на груповому етапі, пише CBS News.
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Як вшанували пам'ять вболівальника Шотландії?
У Бостоні він встиг побачити перемогу шотландців над Гаїті (1:0), перебуваючи поза стадіоном, і мав квиток на матч проти Марокко. Однак за кілька днів до гри чоловік раптово помер у готелі від природних причин.
Новина про його смерть викликала широкий резонанс серед уболівальників і в команді. Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловив співчуття родині, назвавши подію "дуже сумною" на тлі загалом позитивного турнірного настрою для команди.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Ініціатива вшанування належала родині та друзям Страті. Під час матчу на 76-й хвилині, відповідно до віку фаната, на трибунах пролунали оплески, а на екранах стадіону показали його фотографію.
Друг померлого, Мартін Вебстер, розповів, що Страті "поводився як дитина напередодні Різдва" після купівлі квитків і був надзвичайно щасливий здійснити мрію побачити Шотландію на Мундіалі.
Донні Страті був давнім прихильником збірної Шотландії і частиною фанатського руху "Тартанова армія". За словами близьких, він усе життя підтримував команду та з нетерпінням чекав поїздки до США.
Збірна Шотландії на чемпіонаті світу-2026
Збірна Шотландії виступає в групі C і вже провела два матчі групового етапу, здобувши 3 очки: перемога з Гаїті (0:1) та поразка від Марокко (0:1). Наступний поєдинок команда проведе 25 червня проти Бразилії.
Шотландці зберігають непогані шанси на історичний вихід до 1/16 фіналу, адже раніше їм жодного разу не вдавалося подолати груповий етап на чемпіонаті світу. З урахуванням того, що до плей-оф проходять дві найкращі команди з кожної групи, а також 8 із 12 найкращих третіх місць, навіть нічия у вирішальному матчі проти фаворита групи, Бразилії, майже гарантувала б команді Стіва Кларка вихід у наступну стадію.