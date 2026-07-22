ФИФА интересует одна страна: стало известно, почему чемпионат мира хотят расширить до 64 команд

Чемпионат мира-2026 подошел к концу. Турнир стал самым масштабным в истории, ведь он прошел сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.

В соревнованиях приняли участие целых 48 команд, поэтому количество матчей увеличилось до 104. Однако ФИФА уже строит планы по расширению турнира в будущем, сообщает Politico.

Почему ФИФА хочет расширить Мундиаль

Президент организации Джанни Инфантино уже прямо заявлял о желании увеличить количество команд-участниц. Швейцарец хочет, чтобы уже на следующем чемпионате мира играли 64 команды.

Он мотивирует такое желание необходимостью глобализации футбола. Однако очевидно, что на первый план выходит вопрос увеличения доходов ФИФА.

Более того, у этого нового дохода есть конкретное имя. Организация хочет угодить Китаю, чтобы сборная этой страны смогла наконец пройти на чемпионат мира.

ФИФА высоко оценивает потенциальную прибыль от возможного привлечения Китая к участию в чемпионате мира. Именно это является главной целью расширения турнира уже в 2030 году.

Участвовал ли Китай в чемпионатах мира

За всю историю Китай лишь один раз выходил на чемпионат мира. Это было еще в 2002 году, и тогда азиатская команда потерпела три поражения в группе, не забив ни одного гола.

В отборе на ЧМ-2026 китайцы смогли пройти первый раунд квалификации, опередив в группе Таиланд и Сингапур. Однако в решающей стадии квалификации "драконы" заняли пятое из шести мест, оказавшись позади Японии, Австралии, Саудовской Аравии и Индонезии.

Напомним, что новым чемпионом мира стала сборная Испании. В решающем матче Мундиаля-2026 команда Луиса де ла Фуэнте с минимальным счетом обыграла в дополнительное время Аргентину.