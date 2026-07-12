Президент ФИФА считает, что расширение списка команд на ЧМ-2026 стало хорошим решением с точки зрения футбольной составляющей. Об этом и о предстоящих реформах Джанни Инфантино рассказал швейцарскому изданию bluewin.ch.

Что сказал функционер?

Футбольный чиновник отметил, что считает текущий ЧМ успешным, ведь "все команды показали высокий уровень игры".

Инфантино аргументировал свое мнение тем, что представители каждой из континентальных ассоциаций сумели отличиться на турнире голами и набранными очками. Поэтому уже в скором времени формат будущих мировых первенств могут дополнительно расширить.

64 команды на ЧМ? Безусловно, этот вопрос будет рассмотрен после завершения нынешнего чемпионата мира. При организации турнира важно учитывать не только Европу и Южную Америку, но и весь мир. Каждая страна должна иметь возможность воплотить мечту об участии в чемпионате мира,

– сказал Инфантино.

Отметим, что в полуфинальную стадию ЧМ-2026 прошли Франция, Испания, Англия и Аргентина. Последний раз какая-либо из этих сборных не попала на чемпионат мира в 1994 году, когда турнир проходил в формате 24 команд.

Тогда в финальную часть соревнований не прошли Франция и Англия.

Расширение ЧМ: что известно?

Ранее увеличение количества участников чемпионатов мира не происходило на двух турнирах подряд. Например, с 1982 по 1994 год на турнир приезжали 24 команды. С 1998 по 2022 год – 32. В январе 2017 года стало известно, что ЧМ-2026 пройдет в формате 48 команд.

Возможное решение о будущем расширении до 64 сборных может быть принято либо через несколько турниров, либо создать прецедент такой реформы уже на этом чемпионате.