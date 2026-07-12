Президент ФІФА вважає, що збільшення списку команд на ЧС-2026 стало хорошим рішенням щодо футбольної складової. Про це та майбутні реформи Джанні Інфантіно розповів для швейцарського видання bluewin.ch.

Що сказав функціонер?

Футбольний чиновник зазначив, що вважає поточний ЧС успішним, адже "усі команди показали високий рівень гри".

Інфантіно аргументував свою думку тим, що представники кожної з континентальних асоціацій зуміли відзначитись на турнірі голами та набраними очками. Тому уже незабаром формат майбутніх світових першостей можуть додатково розширити.

64 команди на ЧС? Безумовно, це питання буде розглянуте після завершення нинішнього чемпіонату світу. Під час організації турніру важливо враховувати не лише Європу та Південну Америку, а весь світ. Кожна країна повинна мати можливість втілити мрію про участь у чемпіонаті світу,

– сказав Інфантіно.

Зазначимо, що у півфінальну стадію ЧС-2026 пройшли Франція, Іспанія, Англія та Аргентина. Востаннє якась з цих збірних не потрапила на чемпіонат світу у 1994 році, коли турнір відбувався у форматі 24 команд.

Тоді до фінальної частини змагань не кваліфікувались Франція та Англія.

Розширення ЧС: що відомо?

Раніше збільшення кількості учасників Мундіалів не відбувалось на двох турнірах поспіль. Наприклад, з 1982-го по 1994 рік на турнір приїздило 24 команди. З 1998-го по 2022 рік – 32. У січні 2017-го стало відомо, що ЧС-2026 буде у форматі 48 команд.

Потенційне рішення про майбутнє розширення до 64 збірних може відбутись або через кілька турнірів, або створити прецедент такої реформи що чемпіонату.