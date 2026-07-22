На змагання завітали аж 48 команд, через що кількість матчів збільшилась до 104-х. Проте ФІФА вже будує плани на розширення турніру в майбутньому, повідомляє Politico.

Чому ФІФА хоче розширити Мундіаль

Президент організації Джанні Інфантіно вже напряму заявляв про бажання збільшити кількість команд-учасниці. Швейцарець хоче, щоб вже на наступному чемпіонаті світу грало 64 команди.

Він мотивує таке бажання необхідністю глобалізації футболу. Проте очевидно, що на перший план виходить питання збільшення заробітку для ФІФА.

Ба більше, у цього нового доходу є конкретне ім'я. Організація хоче догодити Китаю, щоб збірна цієї країни змогла нарешті пройти на чемпіонат світу.

ФІФА високо оцінює потенційний заробіток від можливого залучення Китаю до Мундіалю. Це і є головна мета щодо розширення турніру вже у 2030 році.

Чи грав Китай на Мундіалях

За всю історію Китай лише один раз виходив на чемпіонат світу. Було це аж у 2002 році і тоді азійська команда зазнала трьох поразок в групі, не забивши жодного голу.

У відборі на ЧС-2026 китайці змогли пройти перший раунд кваліфікації, залишивши позаду в групі Таїланд та Сингапур. Проте у вирішальній стадії кваліфікації "дракони" посіли п'яте з шести місць, опинившись позаду Японії, Австралії, Саудівської Аравії та Індонезії.

Нагадаємо, що новим чемпіоном світу стала збірна Іспанії. У вирішальному матчі Мундіалю-2026 команда Луїса де ла Фуенте мінімально здолала в екстратаймах Аргентину.