Последняя гонка ЧМ-2025 по биатлону: состав сборной Украины на масс-старт в Ленцерхайде

Подходит к завершению чемпионат мира по биатлону 2025 в швейцарском Ленцерхайде. В программе последнего соревновательного дня континетального первенства запланированы масс-старты.

В воскресенье, 23 февраля, в рамках ЧМ-2025 по биатлону состоятся масс-старты среди мужчин и женщин. Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на гонки, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт biathlon.com.ua.

Читайте также Календарь и расписание всех гонок биатлонного сезона-2024/2025

Кто представит Украину в масс-старте

Тренерский штаб сборной Украины обнародовал список биатлонистов, которые примут участие в масс-старте в рамках чемпионата мира по биатлону 2025. Четыре спортсмена представят "сине-желтых" на гонках в швейцарском Ленцерхайде.

Среди женщин участие в масс-старте примут Юлия Джима и Кристина Дмитренко. В мужской гонке Украину представят Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

Состав сборной Украины на масс-старт

Женщины:

17. Юлия Джима

28. Кристина Дмитренко

Мужчины:

16. Дмитрий Пидручный

25 Виталий Мандзин

Начало женского масс-старта состоится в 14:45 по киевскому времени. Мужчины стартуют в 17:05. Напомним, что после ЧМ-2025 в марте запланирован 7-й этап Кубка мира по биатлону в Чехии.