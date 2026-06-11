ЧМ-2026 начался с грандиозного шоу: чем удивила церемония открытия чемпионата мира

Чемпионат мира-2026 официально стартовал яркой церемонией открытия в Мехико. Организаторы устроили грандиозное шоу с музыкой, световыми эффектами и данью уважения футбольной истории.

Перед стартовым матчем между Мексикой и ЮАР легендарный стадион «Ацтека» превратился в центр мирового футбола. Тысячи зрителей стали свидетелями зрелища, которое символически открыло первый в истории чемпионат мира с участием 48 сборных, передает 24 Канал.

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Как прошла церемония открытия ЧМ-2026?

Организаторы сделали ставку на национальный колорит страны-хозяйки. Церемония началась с масштабного музыкального номера с участием сотен артистов в традиционных костюмах. На поле появились огромные декорации, которые воссоздавали историю Мексики, ее культурное наследие и футбольные традиции.



Мексиканские мотивы на церемонии открытия / Фото Getty Images

Зрители увидели яркие танцевальные постановки, вдохновленные культурой майя и ацтеков. Шоу сопровождалось световыми проекциями, которые охватили весь стадион и создали эффект полного погружения в мексиканскую атмосферу.

Фото и видео с церемонии открытия чемпионата мира-2026

Шакира зажгла стадион, а Сальма Хайек стала лицом церемонии

Музыкальная часть церемонии открытия стала одной из самых ярких за последние годы на чемпионатах мира. Организаторы пригласили звезд мирового масштаба,, которые представили различные грани культуры стран-хозяек и создали настоящее шоу перед стартом мундиаля.

Зажигательный J Balvin исполнил свои самые известные хиты и придал церемонии современное латиноамериканское звучание. Затем на сцене появилась автор гимна чемпионата мира этого года Шакира, которая уже давно ассоциируется с футбольными турнирами. Ее выступление сопровождалось масштабной хореографией, световыми эффектами и десятками танцоров, а трибуны стадиона подпевали каждой строчке.



Шакира на открытии ЧМ-2026 / Фото Getty Images

Контрастом к энергичным номерам стало выступление Андреа Бочелли. Легендарный тенор исполнил поп-композицию вместе с певицей EJAE.

Особую роль в церемонии сыграла и Сальма Хайек. Голливудская актриса стала одной из главных ведущих шоу и обратилась к зрителям с речью о единстве футбола,, который способен объединять людей независимо от национальности, культуры или языка. Появление Сальмы Хайек вызвало бурную реакцию на трибунах, ведь она является одной из самых известных мексиканок в мире и настоящим символом страны.

Затем на арене появились флаги государств,, а трибуны создали масштабное цветное полотно.



Масштабное действо перед стартом футбольного праздника / Фото Getty Images

Почтили легенд футбола и историю мундиалей

Одной из центральных частей церемонии стало чествование истории чемпионатов мира. На гигантских экранах показали самые яркие моменты предыдущих мундиалей – от легендарных голов до исторических побед сборных.

Отдельный блок посвятили выдающимся футболистам разных поколений. Зрителям напомнили об игроках, которые навсегда изменили мировой футбол и стали символами своих эпох.

Не обошлось и без упоминания об особом статусе стадиона «Ацтека». Арена стала первой в истории, которая приняла матчи открытия чемпионата мира в третий раз – после турниров 1970 и 1986 годов.

По завершении шоу на поле вынесли официальный мяч чемпионата мира и представили символику турнира. Атмосфера на переполненной арене достигла пика именно перед выходом футболистов на матч-открытие.