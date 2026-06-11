Перед стартовим матчем між Мексикою та ПАР легендарний стадіон "Ацтека" перетворився на центр світового футболу. Тисячі глядачів стали свідками видовища, яке символічно відкрило перший в історії чемпіонат світу за участю 48 збірних, передає 24 Канал.

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Як відбулася церемонія відкриття ЧС-2026?

Організатори зробили ставку на національний колорит країни-господарки. Церемонія розпочалася з масштабного музичного номера за участю сотень артистів у традиційних костюмах. На полі з'явилися величезні декорації, які відтворювали історію Мексики, її культурну спадщину та футбольні традиції.



Мексиканські мотиви на церемонії відкриття/ Фото Getty Images

Глядачі побачили яскраві танцювальні постановки, натхненні культурою майя та ацтеків. Шоу супроводжувалося світловими проєкціями, які охопили весь стадіон і створили ефект повного занурення у мексиканську атмосферу.

Фото та відео з церемонії відкриття чемпіонату світу-2026

Шакіра запалила стадіон, а Сальма Хаєк стала обличчям церемонії

Музична частина церемонії відкриття стала однією з найяскравіших за останні роки на чемпіонатах світу. Організатори запросили зірок світового масштабу, які представили різні грані культури країн-господарок та створили справжнє шоу перед стартом мундіалю.

Запальний J Balvin виконав свої найвідоміші хіти та додав церемонії сучасного латиноамериканського звучання. Потім на сцені з'явилася авторка гімну цьогорічного чемпіонату світу Шакіра, яка вже давно асоціюється з футбольними турнірами. Її виступ супроводжувався масштабною хореографією, світловими ефектами та десятками танцівників, а трибуни стадіону підспівували кожному рядку.



Шакіра на відкритті ЧС-2026/ Фото Getty Images

Контрастом до енергійних номерів став виступ Андреа Бочеллі. Легендарний тенор виконав поп-композицію разом зі співачкою EJAE.

Особливу роль у церемонії відіграла й Сальма Хаєк. Голлівудська акторка стала однією з головних ведучих шоу та звернулася до глядачів із промовою про єдність футболу, який здатен об'єднувати людей незалежно від національності, культури чи мови. Поява Сальми Хаєк викликала бурхливу реакцію на трибунах, адже вона є однією з найвідоміших мексиканок у світі та справжнім символом країни.

Потім на арені з'явилися прапори держав, а трибуни створили масштабне кольорове полотно.



Масштабне дійство перед стартом футбольного свята/ Фото Getty Images

Вшанували легенд футболу та історію мундіалів

Однією з центральних частин церемонії стало вшанування історії чемпіонатів світу. На гігантських екранах показали найвизначніші моменти попередніх мундіалів – від легендарних голів до історичних перемог збірних.

Окремий блок присвятили видатним футболістам різних поколінь. Глядачам нагадали про гравців, які назавжди змінили світовий футбол і стали символами своїх епох.

Не обійшлося й без згадки про особливий статус стадіону "Ацтека". Арена стала першою в історії, яка прийняла матчі відкриття чемпіонату світу втретє – після турнірів 1970 та 1986 років.

Після завершення шоу на поле винесли офіційний м'яч чемпіонату світу та представили символіку турніру. Атмосфера на переповненій арені досягла піку саме перед виходом футболістів на матч-відкриття.