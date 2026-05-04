Как Сенегал нельзя: ФИФА предупредила о дисквалификации сборных на чемпионате мира

До старта чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике осталось чуть больше месяца. На турнире будут действовать жесткие правила ФИФА относительно поведения игроков и тренерских штабов.

Организация хочет избежать скандала, который вспыхнул на Кубке африканских наций с участием сборной Сенегала. Поэтому команды предупредили, что за демарш их сразу ждет техническое поражение, пишет The Touchline.

Смотрите также Развлечение для самых богатых: билеты на финал ЧМ-2026 продают за более чем 2 миллиона долларов

Что ФИФА изменила в правилах для сборных?

Команды-участницы Мундиаля не смогут в знак протеста против решений арбитров или по любым другим причинам досрочно покидать поле, идти в подтрибунные помещения или отказываться продолжать игру.

Такие действия ФИФА будет наказывать мгновенным присуждением сборной технического поражения. Если же к протесту прибегнет отдельный футболист, ему будет продемонстрирована прямая красная карточка.

Почему на Мундиале сделали правила более строгими?

Новый регламент утвердили, руководствуясь опытом Кубка африканских наций, финал которого был омрачен демаршем сборной Сенегала.

После назначения пенальти в их ворота в пользу Марокко игроки команды по указанию тренера Папа Тиава демонстративно покинули поле. Против был только лидер и главная звезда Сенегала Садио Мане. После длительной павзы и разборок футболисты вернулись, а Браим Диас не забил с одиннадцатиметровой отметки. В овертайме Сенегал оформил победу 1:0.

Сперва в ответ на жалобу марокканцев Тиава наказали большим штрафом. Но впоследствии африканские футбольные органы приняли беспрецедентное решение лишить Сенегал титула и присудить его Марокко. Трофей сенегальцы так и не вернули.

Во избежание подобных неприятных инцидентов, которые не идут на пользу имиджу футбола, ФИФА четко прописала недопустимость протестов.

Какие еще изменения ввели на чемпионате мира?

Как пишет The Times, еще одной новой практикой на чемпионате мира станет прямая красная карточка за то, что футболист будет говорить что-то судье или другим игрокам, прикрывая рот рукой.

Это способ борьбы с проявлениями расизма, когда нарушитель пытается скрыть содержание оскорбления в адрес соперника. В плей-офф Лиги чемпионов подобный инцидент случился между Джанлукой Престиани из Бенфики и Винисиусом Жуниором из Реала, в результате чего и появилась идея прописать наказание в правилах.

Впрочем ФИФА не только усиливает дисциплинарные санкции, но и делает изменения в сторону их уменьшения. По информации BBC Sport, во время Мундиаля игроки будут меньше рисковать перебрать желтых карточек: "горчичники" будут сгорать после группового этапа и четвертьфиналов, что позволит футболистам меньше подвергаться дисквалификации и не пропускать решающие матчи за трофей.