Однако та встреча запомнилась громким скандалом и едва не была сорвана. Теперь же Африканская конфедерация футбола приняла важное решение относительно Кубка Африки, сообщает CAF Media.

Как Сенегал лишили титула?

Апелляционный комитет организации аннулировал результат финала Кубка Африки-2025. Было признано, что сборная Сенегала отказалась от продолжения матча, когда покинула поле в компенсированное время.

Из-за неспортивного поведения КАФ присудила Сенегалу техническое поражение в финале Кубка Африки. Таким образом, победителем турнира была признана сборная Марокко.

Напомним, что тогда при счете 0:0 в конце основного времени судья отменил гол Сенегала из-за спорного фола против Хакими. А уже через несколько минут арбитр назначил пенальти в пользу Марокко за толчок Браима Диаса со стороны Диуфа.

Именно эти два момента заставили тренера сенегальцев Папе Тиав призвать игроков уйти с поля в знак протеста. В конце концов команда за несколько минут вернулась из подтрибунного помещения и продолжила матч.

