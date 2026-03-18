Однако та встреча запомнилась громким скандалом и едва не была сорвана. Теперь же Африканская конфедерация футбола приняла важное решение относительно Кубка Африки, сообщает CAF Media.
Как Сенегал лишили титула?
Апелляционный комитет организации аннулировал результат финала Кубка Африки-2025. Было признано, что сборная Сенегала отказалась от продолжения матча, когда покинула поле в компенсированное время.
Из-за неспортивного поведения КАФ присудила Сенегалу техническое поражение в финале Кубка Африки. Таким образом, победителем турнира была признана сборная Марокко.
Напомним, что тогда при счете 0:0 в конце основного времени судья отменил гол Сенегала из-за спорного фола против Хакими. А уже через несколько минут арбитр назначил пенальти в пользу Марокко за толчок Браима Диаса со стороны Диуфа.
Именно эти два момента заставили тренера сенегальцев Папе Тиав призвать игроков уйти с поля в знак протеста. В конце концов команда за несколько минут вернулась из подтрибунного помещения и продолжила матч.
Что известно о финале Кубка Африки-2025?
- Сборной Сенегала более десяти минут не было на поле. Главным инициатором продолжения матча был капитан Садио Мане, который вопреки тренеру настоял на возвращении игроков.
- В конце концов тогда Браим Диас не реализовал тот пенальти в компенсированное время. Игра перешла в экстратайм, где Пап Гуе забил победный гол и, как казалось, сделал сенегальцев чемпионами.
- Для "Львов Теранги" это должен был быть второй титул, но команда в итоге была лишена этого титула. Сборная Марокко утверждена в качестве нового чемпиона континента.
- Для этой команды трофей стал вторым в истории, сообщает Transfermarkt. Что интересно, после того финала Валид Реграги покинул сборную, хотя уже через несколько месяцев Марокко должно сыграть на чемпионате мира-2026.