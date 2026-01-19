Этот финал выдался чрезвычайно скандальным и завершился победой сенегальцев со счетом 1:0 в дополнительное время. После эмоциональной игры был определен лучший игрок турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КАН.
Кто стал лучшим игроком Кубка Африки?
Признание получил вингер Аль-Насра и сборной Сенегала Садио Мане. На победном турнире звездный футболист отметился двумя голами, а также отдал три результативные передачи.
Он помог своей национальной команде второй раз в истории выиграть Кубок Африки. Впервые это произошло на КАН-2021.
Тогда Мане также стал лучшим игроком турнира. Поэтому он теперь является 2-кратным MVP континентального первенства, повторив рекорд Африки.
Сенегалец стал всего третьим игроком в истории, кто получал дважды эту награду. До него это делали только камерунец Роже Милла и египтянин Ахмед Хассан.
Кто еще получил индивидуальные награды?
Отметим, что также на Кубке Африки после финала свои награды получили лучший бомбардир соревнований и вратарь. Больше всего голов на турнире забил полузащитник Реала Браим Диас, который стал антигероем финальной встречи, не реализовав пенальти на последней минуте основного времени.
А признание среди голкиперов досталось Яссину Буну. Марокканец в течение турнира пропустил лишь два мяча.
Что известно о карьере Мане?
Сенегалец с 19 лет выступал в Европе. Он представлял Мец, Зальцбург, Саутгемптон, Ливерпуль и Баварию.
С 2023 года играет в Саудовской Аравии за Аль-Наср в одной команде с Криштиану Роналду.
Всего в течение карьеры добыл 14 трофеев, в частности, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019 (данные Transfermarkt).
За сборную Сенегала провел 124 матча. В них он забил 52 гола и отдал 28 ассистов.