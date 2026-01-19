Этот финал выдался чрезвычайно скандальным и завершился победой сенегальцев со счетом 1:0 в дополнительное время. После эмоциональной игры был определен лучший игрок турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КАН.

Кто стал лучшим игроком Кубка Африки?

Признание получил вингер Аль-Насра и сборной Сенегала Садио Мане. На победном турнире звездный футболист отметился двумя голами, а также отдал три результативные передачи.

Он помог своей национальной команде второй раз в истории выиграть Кубок Африки. Впервые это произошло на КАН-2021.

Тогда Мане также стал лучшим игроком турнира. Поэтому он теперь является 2-кратным MVP континентального первенства, повторив рекорд Африки.

Сенегалец стал всего третьим игроком в истории, кто получал дважды эту награду. До него это делали только камерунец Роже Милла и египтянин Ахмед Хассан.

Кто еще получил индивидуальные награды?

Отметим, что также на Кубке Африки после финала свои награды получили лучший бомбардир соревнований и вратарь. Больше всего голов на турнире забил полузащитник Реала Браим Диас, который стал антигероем финальной встречи, не реализовав пенальти на последней минуте основного времени.

А признание среди голкиперов досталось Яссину Буну. Марокканец в течение турнира пропустил лишь два мяча.

Что известно о карьере Мане?