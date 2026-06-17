Вирусный перформанс "Гребля викингов" покоряет ЧМ-2026: как норвежские фанаты взорвали соцсети

Чемпионат мира 2026 года уже стартовал, и в первом туре, который подходит к концу, сборная Норвегии сыграла против команды Ирака. Впрочем, норвежцы запомнились не только игрой на поле, но и яркой поддержкой своих болельщиков.

Болельщики Норвегии стали одной из главных сенсаций турнира благодаря оригинальному флешмобу "Viking Row" ("Гребля викингов"). Для скандинавской сборной это возвращение на чемпионат мира после 28-летнего перерыва, поэтому болельщики привезли в США мощную энергию и элементы древних традиций. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

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Как болельщики поддерживают сборную Норвегии?

Прямо во время матчей тысячи фанатов в красно-синих джерси и шлемах викингов садятся на трибунах и имитируют экипаж боевого корабля. Под ритмичный бой барабана они синхронно двигаются вперёд и назад, словно гребут веслами. Каждое такое движение сопровождается громким боевым криком "Ху!" или "У!".

Перформанс уже вышел далеко за пределы стадионов и взорвал мировые соцсети. Главным хитом интернета стало видео из Бостона. По дороге к арене норвежцы устроили массовую "греблю" прямо на движущемся эскалаторе.

Ведущие спортивные СМИ, в частности FOX Sports, пророчат норвежскому флешмобу статус главного символа ЧМ-2026. Журналисты уже сравнивают эту традицию с легендарными исландскими аплодисментами, покорившими мир на Евро-2016.

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Норвегия на ЧМ-2026

В стартовом туре группового этапа Норвегия уверенно победила Ирак со счётом 4:1. Благодаря лучшей разнице забитых мячей скандинавы опередили Францию в турнирной таблице. Главной звездой матча стал Эрлинг Холанд, который оформил дубль на 29-й и 43-й минутах. Для нападающего Манчестер Сити это первые голы на крупных международных турнирах в составе национальной сборной. Следующие матчи Норвегия проведет 23 июня против Сенегала и 26 июня против Франции.