Четверти вместо таймов: почему на чемпионате мира будет вдвое больше перерывов
После экспериментов с осенне-зимним чемпионатом мира в Катаре чемпионат мира-2026 возвращается к более привычному летнему формату. Климатические условия напрямую повлияют на ход матчей: ФИФА обязала арбитров делать две дополнительные паузы.
Независимо от температуры, погоды и места проведения игры футболистам предоставят возможность перевести дух и попить воды. Остановки будут происходить даже на стадионах,, оборудованных крышей,, пишет CBS Sports.
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Как будут работать перерывы cooling break на чемпионате мира?
Правило об обязательном проведении перерывов на водопой было введено после того,, как его протестировали в прошлом году во время Клубного чемпионата мира в США.
ФИФА четко регламентировала, что арбитр должен пригласить команды к боковой линии, чтобы провести паузу и освежиться, на 22-й минуте каждого из таймов. Таким образом, в Америке шутят, что даже футбольный матч смогли превратить в баскетбольный поединок, в котором время делится не пополам, а на четверти.
Четких требований к продолжительности cooling break нет. Обычно рефери дает на это около 2-3 минут. Команды иногда используют это время, чтобы обсудить с тренером ход игры и получить личные подсказки и указания без риска пропустить игровой эпизод.
Время, потраченное на перерыв, будет добавлено арбитром в виде компенсированных минут в конце 1 тайма и перед финальным свистком.
Были ли раньше в матчах ЧМ перерывы на воду?
На самом деле практика проведения остановки игры для того,, чтобы игроки могли попить,, не является новой. 12 лет назад, во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, сборные Нидерландов и Мексики стали первыми командами, которым разрешили поставить игру на паузу в первом тайме и освежиться. Тогда температура во время матча достигала 39 градусов по Цельсию.
Но никогда ранее такие перерывы не носили обязательный характер – и чаще всего зависели от жары и желания самих футболистов, которые через капитанов могли обратиться к рефери.