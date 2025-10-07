Следующим летом состоится исторический чемпионат мира 2026 года по футболу. Впервые за время существования турнир будут принимать сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Особое внимание приковано к США, ведь они будут принимать большее количество матчей. Чемпионат мира также не обходится без политической составляющей. 24 канал со ссылкой на BBC рассказывает о том, как политика Дональда Трампа влияет на мундиаль.

Какова ситуация в США перед ЧМ-2026?

Президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно говорил о чемпионате мира 2026 года, выделяя при этом Соединенные Штаты Америки. Чиновник неоднократно заявлял, что с помощью мундиаля мир сможет увидеть США.

Мы приведем мир к Соединенным Штатам Америки. Мир любит Америку, что бы некоторые не говорили,

– сказал Инфантино.

Однако ситуация в США накануне чемпионата мира-2026 напряженная. В итоге, чем ближе начало турнира, тем острее встает вопрос, какой страна будет во время мундиаля – гостеприимной, как считает Инфантино, или нет.

Трамп и Инфантино / Фото AP

По состоянию на сейчас Дональд Трамп проводит агрессивную политику, растет политическое насилие и разворачиваются войска в крупных городах страны. Президент США проводит жесткую кампанию по иммиграции.

Как пишет BBC, сейчас Соединенные Штаты Америки находятся на грани раскола, возможно даже упадка. События в стране уже влияют на то, каким будет чемпионат мира в 2026 году.

Какие проблемы ЧМ-2026 из-за политики Трампа?

Первой проблемой, которая произошла в результате политики Дональда Трампа – это большой рост цен на билеты. Первые билеты на чемпионат мира-2026 уже поступили в продажу – 4,5 миллиона болельщиков приняли участие в розыгрыше, чтобы получить право приобрести пропуски на турнир.

Футбольное фанатское сообщество сразу негативно отреагировало на ценообразование билетов на матчи чемпионата мира. Хотя и ФИФА не обнародовала официальный прайс, но фаны в интернете делятся информацией о цене билетов.

Билеты на первый матч турнира стоят от 560 долларов до 2235 долларов. Тогда как в 2022 году в Катаре на игру-открытие цена пропусков составляла – от 55 до 618 долларов.

На финал ЧМ-2026 билеты стоят от 2030 до 6000 долларов. Как сообщает The Athletic, ФИФА ввела комиссию в размере 15 процентов от стоимости билетов для продавца и покупателя, перепроданных через официальный сайт организации.

"MetLife Stadium", где состоится финал ЧМ-2026 / Фото CONMEBOL

Вторая проблема – это задержка виз, что создает неопределенность, ведь немалое количество фанатов не сможет вовремя попасть в США на турнир, чтобы поддержать свою национальную сборную.

Ранее Катар ввел упрощенную систему получения визы для восстановления страны во время чемпионата мира в 2022 году. Тогда, как Соединенные Штаты Америки не сделали этого.

Фанаты должны будут стоять в той же очереди, что и обычные посетители США – что является большой проблемой. Это коснется болельщиков из стран Африки, Азии и Южной Америки.

Третьей проблемой стали протесты в США, из-за которых Дональд Трамп ввел развертывание войск в крупных городах. Отметим, что во многих из них состоятся матчи чемпионата мира-2026.

Протесты в США / Фото BBC

Однако президент США пригрозил перенести игры ЧМ-2026 из "опасных городов". Трамп настроен серьезно отбрать матчи мундиаля, чтобы турнир был полностью безопасен.