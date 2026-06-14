Не обидели: ФИФА приняла неожиданное решение в отношении арбитра, которого не пустили в США

Сомалиец Омар Артан еще никогда в жизни не был так известен, как после того, как Соединенные Штаты отказались впускать его в страну на чемпионат мира. Арбитр не только получил назначение своей мечты, но и будет обеспечен материально.

Несмотря на то, что лучший футбольный судья Африки не сможет работать ни на одном матче ЧМ, ФИФА официально не исключила его из списка рефери. Это означает, что ему будет выплачена зарплата за чемпионат мира, пишет BBC.

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Как ФИФА помогла сомалийскому рефери?

Сам Артан рассказал, что американские пограничники и сотрудники службы безопасности допрашивали его в течение 11 часов. После этого его дипломатический паспорт и виза были отклонены из-за якобы связей с лицами, подозреваемыми в терроризме.

Рефери заставили лететь из Майами обратно в Турцию, где с ним связались представители ФИФА. Они помогли сомалийцу добраться до родной страны, а также пообещали поддержку.

В итоге было принято решение, что Артан получит тот же гонорар, который заплатят всем остальным рефери на чемпионате мира, даже несмотря на то, что он не будет обслуживать ни одну игру.

Сколько заплатят сомалийскому арбитру?

Интересно, что сами арбитры Мундиаля говорят, что не знают точную сумму своей зарплаты. Выплаты им будут перечислены уже после того, как завершится турнир в США, Канаде и Мексике.

Зато известно, сколько может получить Артан за работу на Суперкубке УЕФА, который ему доверили проводить на фоне скандала на мировом первенстве. Финал еврокубка оценивается примерно в 10 тысяч евро для главного судьи. Сомалиец будет работать на матче между ПСЖ и Астон Виллой 12 августа в австрийском Зальцбурге.