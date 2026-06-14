Легендарный футбольный тренер Юрген Клопп отметил, что перерывы используются в коммерческих целях. Этот факт сильно возмутил бывшего наставника "Боруссии" (Дортмунд) и "Ливерпуля", пишет L'Equipe.
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Что на самом деле означают "перерывы на водопой" на Мундиале?
ФИФА пыталась убедить сборные и болельщиков, что цель двух перерывов в середине таймов – обеспечить футболистам достаточный уровень восстановления водного баланса в условиях переменчивой погоды в Северной Америке. Некоторые матчи действительно проходят в жаркую погоду.
Но еще в матче-открытии между Мексикой и Южной Африкой выяснилось, что телетрансляторы используют дополнительные две-три минуты, чтобы показывать рекламные ролики. Арбитр даже специально затягивал паузу, чтобы рекламный блок успел закончиться.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Как Клопп прокомментировал рекламу на чемпионате мира?
Одним из самых ярых критиков такой коммерциализации матчей стал бывший тренер "Ливерпуля", победитель АПЛ и Лиги чемпионов Юрген Клопп.
По словам немца, футбол "взяли в заложники чиновники, сидящие в кондиционированных офисах". По мнению наставника, игроков на Мундиале "посадили в позолоченные клетки, построенные для спонсоров".
Клопп использовал еще одну метафору: по его словам, "матчи должны были бы течь, как река, но теперь посреди них строят плотины из рекламы".