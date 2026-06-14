Легендарний футбольний тренер Юрген Клопп звернув увагу, що перерви використовуються з комерційною метою. Цей факт неабияк обурив екснаставника Боруссії Дортмунд та Ліверпуля, пише L'Equipe.

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Що насправді означають "перерви на водопій" на Мундіалі?

ФІФА намагалася переконати збірні та вболівальників, що мета двох перерв у середині таймів – забезпечити футболістам достатній рівень відновлення водного балансу за змінних погодних умов у Північній Америці. Деякі матчі і справді відбуваються за неабиякої спеки.

Але ще у матчі-відкритті між Мексикою і Південною Африкою з'ясувалося, що телетранслятори використовують додаткові дві-три хвилини, щоб крутити рекламні ролики. Арбітр навіть спеціально затягував павзу, щоб рекламний блок встиг завершитися.

Як Клопп прокоментував рекламу на чемпіонаті світу?

Одним з найбільших критиків такої комерціалізації матчів став колишній тренер Ліверпуля, переможець АПЛ та Ліги чемпіонів Юрген Клопп.

За словами німця, футбол "взяли у заручники чиновники, які сидять у кондиціонованих офісах". На думку наставника, гравців на Мундіалі "посадили у позолочені клітки, побудовані для спонсорів".

Клопп вжив ще одну метафору: за його словами, "матчі мали б текти, немов річка, але тепер посеред них будують греблі з реклами".