У Канзас-Сіті, де базуються "три леви", напередодні було оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Замість тренувань футболістам довелося ховатися в укритті, пише The Athletic.

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Що сталося зі збірною Англії у США?

13 червня місце розташування тренувального комплексу збірної Англії потрапило до зони ймовірного проходження торнадо. Гравцям і тренерському штабу порадили не виходити на вулицю і перебувати в закритому приміщенні подалі від вікон, оскільки очікувалися шалені пориви вітру та гроза.

Зрештою готель та поле, де проводять заняття Гаррі Кейн і компанія, не постраждали. У неділю 14 червня підопічні Томаса Тухеля мають провести заплановане тренування в межах підготовки до стартового матчу Мундіалю з Хорватією.

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Які ще негаразди спіткали Англію до старту Мундіалю?

Якщо англійці забобонні, то поганих знаків перед початком виступів на світовій першості вони отримали більш ніж достатньо. Спершу неподалік тренувального комплексу у Канзас-Сіті сталася масова стрілянина: на ту мить Англія ще не прибула на місце, але гравці були неприємно вражені тим, що заходи безпеки у США не допомогли запобігти злочину.

А згодом представники країни-засновниці футболу ще й стали жертвами крадіжки: в них поцупили деяке спорядження і ігрове взуття. На щастя для команди, поліція затримала зловмисників і повернула англійцям більшу частину речей.